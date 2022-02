Cena tepla v Prievidzi vzrastie o približne 16 percent

Prievidza 16. februára (TASR) - Zvýšenie cien tepla pocítia aj odberatelia v Prievidzi napojení na centrálny zdroj vykurovania. Zaplatia približne o 16 percent viac ako v predchádzajúcom roku. Môže za to hlavne vyššia cena emisných povoleniek. Vyššiu cenu budú platiť i obyvatelia Novák a Zemianskych Kostolian.



"Čo sa týka zásobovania teplom na hornej Nitre, komodita nevzrastá, cena uhlia zostala zachovaná vo výške ako v predchádzajúcich dvoch rokoch. To znamená, že zostáva rovnaká aj do výpočtu ceny tepla," načrtol predseda predstavenstva Prievidzského tepelného hospodárstva (PTH) Rastislav Januščák.



Cenu však podľa neho výrazne ovplyvňujú náklady na nákup limitov na oxid uhličitý (CO2), vzhľadom na to, že Elektráreň Nováky ako výrobca elektriny a tepla z uhlia je povinná tieto limity nakupovať. "Minulý rok sa cena CO2 za jednu tonu pohybovala na úrovni 30 eur, dnes je to už 80 až 90 eur. Od Slovenských elektrární (SE) sme dostali cenový návrh a tento Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) i akceptoval. Nárast ceny tepla zo strany SE pre PTH prišiel vo výške až 22 percent. Je to premietnuté aj vo fixnej a variabilnej zložke. Najväčší nárast je však v cene CO2," priblížil.



Zvýšenie ceny tepla vníma PTH podľa Januščáka za nepriaznivý fakt. "Snažili sme sa to premietnuť čo najcitlivejšie do koncovej ceny pre odberateľov. Menšou výhodou je, že sme už vlastníkom hlavného privádzača z ENO a dokážeme manipulovať s niektorými technickými vecami z hľadiska dodávky tepla. Urobili sme technické opatrenia na zníženie strát. Z objemu strát, ktorý sa pohyboval na úrovni 22 percent, sa nám podarilo klesnúť na 17 percent," ozrejmil predseda predstavenstva.



Celkový nárast ceny tepla pre Prievidzu tak podľa neho bude na úrovni 16 alebo 16,5 percenta, čo už odsúhlasil aj ÚRSO. Ide o približne 130 eur za megawatthodinu.



Cena tepla vzrástla aj pre Nováky, a to o 13 percent, čo je 133 eur za megawatthodinu. Pre Zemianske Kostoľany je nárast ešte vyšší, oproti minulému roku je to o 45 percent. "Napriek nárastu je cenová jednotka najnižšia, a to 112 eur za megawatthodinu," dodal Januščák.



Pokles ceny tepla by mal priniesť nový zdroj tepla pre hornú Nitru, ktorú spoločnosť pripravuje v súvislosti s ukončením výroby tepla z domáceho uhlia po roku 2023.