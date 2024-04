Cena tepla v Ružomberku zostane zachovaná napriek slabej zime

Ružomberok 21. apríla (TASR) - Končiaca sa vykurovacia sezóna bola charakteristická najnižším predajom tepla za obdobie existencie spoločnosti CZT Ružomberok, ktorá zásobuje mesto Ružomberok teplom. Jeho cena zostane zachovaná napriek slabej zime a nižšiemu predaju tepla. Mesto sa dohodlo s výrobcom tepla - spoločnosťou Mondi SCP - na zľave z ceny na prvý polrok tohto roka. Informoval o tom hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



Z dlhodobého hľadiska spotreba tepla v meste postupne klesá. Posledný rok 2023 a najmä končiaca sa vykurovacia sezóna boli navyše výnimočne teplé, čo znamenalo, že CZT v roku 2023 predala o desať percent menej tepla v porovnaní s dlhodobým desaťročným priemerom. "Ak porovnáme zimu v roku 2024 so zimou spred 20 rokov, tak zistíme, že priemerná teplota v januári v roku 2004 bola mínus 3,42 stupňa Celzia a tohtoročný január bol na úrovni mínus 0,74 stupňa Celzia," spomenul výkonný riaditeľ CZT Michal Lazár.



Kým vo februári v roku 2004 bola podľa neho priemerná teplota okolo nula stupňov Celzia a bolo zaznamenaných 18 dní s priemernými dennými mínusovými teplotami, vo februári tohto roka nebol ani jeden deň, keď priemerná denná teplota klesla pod nula stupňov Celzia. "Tieto skutočnosti majú dosahy na ekonomiku spoločnosti a CZT sa musí s nimi vyrovnať," vysvetlil Lazár.



Ceny vstupných komodít potrebných na výrobu energií ovplyvnili nárast ceny plynu, vojna na Ukrajine i nárast inflácie. Ani CTZ sa tak nevyhlao nárastu ceny tepla pre obyvateľov z dlhodobo udržiavanej úrovne do roku 2020 vo výške 25,32 eura za gigajoule (GJ) na štátom regulovanú úroveň pre obyvateľov vo výške 36,50 eura za GJ.



"Inflácia len v roku 2023 presiahla hodnotu desať percent. Mesto sa však dohodlo s Mondi SCP na dotovanej cene tepla. Výsledok je dohodnutá zľava z ceny tepla na prvý polrok 2024. Cena tepla tak bude z úrovne schválenej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví po prepočítaní na GJ o sedem eur lacnejšia," ozrejmil primátor a konateľ CZT Ľubomír Kubáň. Nákup tepla tak CZT podľa neho udrží na hodnote 22 eur za GJ, teda rovnakej, aká bola v roku 2023.



Vplyv zľavy od Mondi SCP sa podľa radnice výrazne prejaví u nebytových subjektov, kde CZT fakturuje po zľave cenu tepla 41,47 eura za GJ. Bez zľavy by nebytové subjekty platili cenu presahujúcu 48 eur za GJ. "Vplyv zľavy tak predstavuje ušetrenú ročnú sumu pre nebytové subjekty v celkovej výške približne 480.000 eur," dodal Miškovčík.



CZT Ružomberok zásobuje teplom viac ako 20.000 obyvateľov Ružomberka, rovnako i školy, školské zariadenia a verejné inštitúcie.