Cena za modernizáciu depa v Košiciach doposiaľ stúpla o 8 mil. eur

Košice 16. júla (TASR) - Cena za prvú etapu Modernizácie údržbovej základne (MUZ) v areáli depa Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) stúpla oproti tej pôvodnej dokopy o viac než osem miliónov eur. Vyplýva to z dodatkov k zmluve o dielo, ktoré sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv (CRZ). Práce mali byť hotové vlani v novembri. Termín bol napokon predĺžený na október tohto roka. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa DPMK Vladimíra Bujňáková.



Doposiaľ bolo so zhotoviteľom uzavretých desať dodatkov k zmluve o dielo. Na základe výsledku verejného obstarávania mala prvá etapa MUZ stáť necelých 20,29 milióna eur bez DPH. Cena doposiaľ zdražela na úroveň 28,32 milióna eur bez DPH. Dôvodmi mali byť rast cien v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 a vojny na Ukrajine či skutočnosti, ktoré nastali počas realizácie stavebných prác.



Pôvodný termín bol podľa Bujňákovej predĺžený takmer o rok z dôvodu objektívnych skutoční, ktoré viedli k dočasnej nemožnosti realizácie prác a k ich spomaleniu či potreby úpravy projektovej dokumentácie.



Prvá etapa MUZ zahŕňa rekonštrukciu koľajiska a výmenu trolejového vedenia v rámci celého areálu depa, výstavbu novej haly na umývanie električiek, rekonštrukciu pôvodnej a výstavbu novej odstavnej haly pre električky, ako aj modernizáciu haly denného ošetrenia. "V rámci prvej etapy MUZ je už ukončený takzvaný druhý záber, ktorý zahŕňa nové zastrešenia odstavného koľajiska s výjazdom električiek na Moldavskú ulicu, ktoré je už v súčasnosti využívané zo strany DPMK. V súčasnom období finišuje príprava ďalšieho predčasného užívania časti stavby - výjazd na Bardejovskú ulicu a pokračujú ďalšie práce na stavbe v zmysle dohodnutého harmonogramu," spresnila.



Realizácia stavebnej časti druhej etapy MUZ za ďalších viac ako 14 miliónov eur zahŕňa výstavbu novej haly údržby. Podľa Bujňákovej tieto práce finišujú. Čo sa týka technológií, niektoré budú dodané až ku koncu tohto roka.



Ako pripomenula, areál depa bol postavený začiatkom 60. rokov minulého storočia, pričom už v súčasnosti nespĺňal technické požiadavky. Modernizácia zahŕňa aj prispôsobenie areálu na novonakupované električky v dĺžke nad 30 metrov.



Uvedené projekty by mali byť financované najmä z eurofondov.