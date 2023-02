Cena za práce na košickom krematóriu zrejme stúpne

Košice 25. februára (TASR) - Cena za práce na košickom krematóriu s najväčšou pravdepodobnosťou stúpne. Pre TASR to potvrdil hovorca Správy mestskej zelene (SMsZ) v Košiciach Peter Sasák s tým, že počas opravy strechy zistili aj poruchy na obvodových stenách veľkej obradnej miestnosti. Predpokladá, že smútočné obrady by sa v budove krematória mohli opäť vykonávať v druhej polovici júla.



Na základe odporúčaní statika podpísali so zhotoviteľom dodatok o vykonaní prác naviac. Po dvoch dodatkoch k zmluve o dielo, ktoré sú zverejnené na webovej stránke SMsZ, sa cena zvýšila z 1,64 milióna eur s DPH na viac ako dva milióny eur s DPH. "Konečná suma nákladov na rekonštrukciu bude známa až po oficiálnom ukončení všetkých zmluvných prác," uviedol Sasák.



S rekonštrukciou havarijného stavu strechy krematória začali vlani v polovici októbra po tom, ako sa v apríli v exteriéri pri jeho hlavnom vchode prepadol kus výstuže strechy. V dôsledku toho sa z nej uvoľnila sutina a časť drevenej konštrukcie.



Uvedené poruchy na stenách zistili počas demontáže strešnej konštrukcie. "Statik aj projektant skonštatovali, že nebol dodržaný navrhovaný technologický postup pri budovaní ostenia, čo v spojení s priesakmi strechy viedlo k rovnakým poruchám, aké viedli k pádu časti strešného podhľadu z pórobetónových panelov. Statický posudok nariadil demontáž obvodových stien veľkej obradnej miestnosti a vybudovanie celej konštrukcie nanovo," dodal Sasák.



Rekonštrukčné práce už pôvodne zahŕňali aj výmenu elektroinštalácie vrátane úsporných svietidiel, rekonštrukciu zdravotechnických inštalácií či vzduchotechnických zariadení, ako i zateplenie obalového plášťa vybraných časti objektu, výmenu obkladov a zasklených stien. "Oprava pokračuje podľa platného harmonogramu prác, takmer úplne ukončené sú práce na prestrešení nad malou sálou, žiaroviskom a kancelárskymi priestormi. Ukončená je väčšina prác na vzduchotechnike a obnove elektrických rozvodov," spresnil s tým, že v týchto dňoch sa stavebný ruch sústreďuje na priestor nad hlavnou sálou, kde začali s demontážou stropných a stenových pórobetónových panelov.



Budova krematória podľa SMsZ slúžila od svojho odovzdania do užívania v roku 1981 prakticky bez výraznejšej investície a stavebných zásahov. Aktuálny zmluvný termín odovzdania stavby je 30. jún.