Cena za rekonštrukciu Slaneckej cesty v Košiciach stúpla o 1,6 milióna

Košice 5. novembra (TASR) - Náklady na rekonštrukciu a modernizáciu Slaneckej cesty stúpli oproti pôvodne vysúťaženej sume zatiaľ o necelých 1,6 milióna eur. Mesto Košice podpísalo so spoločnosťou Doprastav doposiaľ päť dodatkov, zvýšenia ceny sa týkali tri z nich. Pre TASR to potvrdil magistrát mesta.



Zhotoviteľ vyhral verejné obstarávanie s cenou 11,87 milióna eur s DPH. Po nateraz poslednej úprave ceny predstavuje aktualizovaná suma 13,47 milióna eur s DPH. Doterajšie zvýšenia podľa mesta súviseli s tým, že sa museli urobiť viaceré dodatočné stavebné práce, s ktorými pôvodná dokumentácia nepočítala.



"Hlavne išlo o preložky rôznych inžinierskych sietí. Mnohé z nich boli vybudované ešte počas socializmu a v mapách nie sú zakreslené vôbec alebo nesprávne," spresnil magistrát s tým, že sa oproti pôvodným predpokladom nepočítalo ani s takou masívnou výmenou vrstiev podložia na celom úseku Slaneckej cesty. "To sa na základe vykonaných statických skúšok muselo vymeniť a spevniť vo väčšej hrúbke, aby Slanecká cesta po svojej rekonštrukcii vplyvom zaťaženia postupne 'nesadala'," dodal.



Mesto nevylučuje ďalšie zvýšenie ceny. "Ďalšie zvýšenie cien s veľkou pravdepodobnosťou nastane na základe metodického usmernenia ministerstva dopravy z dôvodu vyššej moci (COVID-19, vojna na Ukrajine), dôsledkom čoho vzrástli ceny stavebných materiálov, asfaltu, energií a tak ďalej," uviedlo mesto. Pripomína, že každé zvýšenie ceny, ktoré z týchto dôvodov bude zhotoviteľ požadovať, bude musieť najprv prejsť kontrolou a odsúhlasením riadiaceho orgánu na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.



Zmena termínu odovzdania obnovenej Slaneckej cesty sa neočakáva. Podľa košického magistrátu stále platí, že práce majú byť hotové na jeseň budúceho roka.