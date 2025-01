Centrá pre množstvový zber v Žiline budú otvorené aj v januári

Žilina 7. januára (TASR) - Od nového roka je v Žiline zavedený množstvový zber komunálneho odpadu pre obyvateľov rodinných domov. Ako informovala Katarína Gazdíková z komunikačného odboru Mestského úradu v Žiline, aj počas januára bude otvorených šesť distribučných centier, v ktorých obyvatelia rodinných domov popri možnosti registrovať sa k množstvovému zberu dostanú štartovací balíček nástrojov na triedenie bioodpadu a k plošnému zavedeniu vrecového zberu.



Distribučné centrá radnica zriadila v Bytčici, Trnovom, Závodí, Budatíne, Brodne a na mestskom úrade. "Distribučné centrá budú počas januára otvorené vždy vo štvrtok, piatok a sobotu. Otváracie hodiny sú počas pracovných dní od 15.00 do 19.00 h a v sobotu od 9.00 do 19.00 h," uviedla Gazdíková. Upozornila, že distribučné centrum v Trnovom bude z technických príčin 30. a 31. januára zatvorené.



Množstvový zber komunálneho odpadu v Žiline zvýhodní obyvateľov produkujúcich menšie množstvo nevytriedených smetí. V rámci nových pravidiel si domácnosti zvolia veľkosť nádoby na uskladnenie komunálneho odpadu aj frekvenciu jej vývozu. Paušálny poplatok vo výške 49,60 eur bude platiť v tomto roku pre všetkých obyvateľov bytových domov a tie domácnosti z rodinných domov, ktoré sa do novému systému neprihlásia.