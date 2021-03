Centrá v BBSK zaočkovali už vyše 19.370 ľudí, môžu aj viac

Banská Bystrica 30. marca (TASR) – V očkovacích centrách, ktoré zriadil Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), dostalo ku koncu marca vakcínu už viac ako 19.370 ľudí. Vyplýva to zo štatistík očkovacích centier v kraji, ktoré aktuálne fungujú v Banskej Bystrici, v Brezne, Lučenci a vo Zvolene. TASR o tom v utorok informovala Lenka Štepáneková, vedúca oddelenia komunikácie Úradu BBSK s tým, že náhradnícky systém sa rozhodne osvedčil.



Podľa vedenia BBSK v súčasnosti majú kapacitu zaočkovať 11.390 ľudí každý týždeň, dodávky vakcín sú však aktuálne len na úrovni asi 5000 kusov týždenne. Nedostatok očkovacích látok posunul otvorenie ďalších centier v Revúcej, Veľkom Krtíši, Žiari nad Hronom a v Rimavskej Sobote až po Veľkej noci za predpokladu zvýšenia ich dodávok.



"Model, s ktorým sme prišli, sa osvedčil a ľudia majú o očkovanie záujem. Našim cieľom je od začiatku dostať očkovanie bližšie k ľuďom, preto sme sa rozhodli neuspokojiť s jedným očkovacím centrom v krajskom meste, ale ísť za ľuďmi do regiónu. To, čo nás však brzdí, je nedostatok vakcín, pre ktorý sme doposiaľ nemohli otvoriť všetky plánované očkovacie centrá," konštatoval podpredseda BBSK Ondrej Lunter. Nemá zmysel otvárať očkovacie centrá, keď v nich nie je čím očkovať.



"Okrem vakcíny AstraZeneca máme záujem očkovať i ďalšou zo schválených vakcín, ak nám to ministerstvo umožní. Znížime tak závislosť len na jednej vakcíne a budeme vedieť očkovať plynulejšie aj pri prípadných výpadkoch niektorého dodávateľa," dodal Lunter.



Podľa neho v prípade potreby a dostatku očkovacích látok je BBSK pripravený zvýšiť kapacity svojich centier na 55.440 zaočkovaných za týždeň, alebo v prípade 16-hodinovej prevádzky až na 110.880 zaočkovaných za týždeň. Kraj už mal o tom informovať ministerstvo zdravotníctva.



K plynulosti očkovania v súčasných centrách BBSK prispieva tiež dobre fungujúci systém náhradníkov. Aktuálne je v ňom zaregistrovaných takmer 15.600 ľudí, očkovanie už absolvovalo 1144 náhradníkov.