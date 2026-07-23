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Centrálna časť Námestia SNP a juh Poštovej ulice majú novú podobu
Počas obnovy vymenili trakčné stĺpy a vybudovali novú rampu aj schodisko do priľahlej nemocnice a lekárne.
Autor TASR
Bratislava 23. júla (TASR) - Centrálna časť Námestia SNP a juh Poštovej ulice v centre Bratislavy majú novú podobu. Hlavné mesto priestor, ktorý bol desiatky rokov zanedbaný, po obnove otvára. Rozšírilo na ňom zelené plochy a priestor pre peších, vymenilo rôzne spevnené povrchy za žulovú dlažbu, doplnilo cykloinfraštruktúru aj lavičky či vybudovalo vodozádržné opatrenia.
„Prvá časť Živého námestia je dokončená. Z Námestia SNP a Poštovej ulice je tak po dlhých rokoch dôstojný a kvalitný verejný priestor. Rôzne prekážky, obrubníky v náhodných výškach, popraskaný asfalt a betón, či milión rôznych povrchov bez zdanlivej súvislosti sú minulosťou,“ uviedol na sociálnej sieti bratislavský primátor Matúš Vallo.
Magistrát informoval, že rôznofarebné a rôznoúrovňové spevnené povrchy nahradila žulová dlažba, vrátane chodníka medzi Poľským inštitútom a Ministerstvom kultúry SR. „Rozšírili sme tiež priestor pre peších, zároveň zmenšili priestor asfaltovej vozovky a doplnili cykloinfraštruktúru,“ priblížila samospráva. Vysadili aj 18 nových stromov, rozšírili zelené plochy, pridali závlahu či stromové podsadby. Pod povrchom vybudovali aj vodozádržné opatrenia, ktoré budú zachytávať dažďovú vodu. Pamätník SNP je po novom podľa mesta viac viditeľnejší, centrálnejší a prístupnejší pre ľudí.
„Dôležitým bodom námestia je Pamätník SNP, donedávna skôr odsunutý a prístupný len z jednej strany. Vytvorili sme preto nové cestičky pre peších z oboch strán. Z dôležitej pripomienky našej minulosti sa tak stal centrálny bod námestia, ktorý sme aj vyčistili a nasvietili. Nemenej dôležitou pripomienkou je aj Pamätník Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ktorý sme osadili do novej dlažby,“ priblížil primátor.
Počas obnovy vymenili trakčné stĺpy a vybudovali novú rampu aj schodisko do priľahlej nemocnice a lekárne. Celý priestor námestia dostal aj nové verejné osvetlenie. V nasledujúcich dňoch sa budú doznačovať priestory určené pre peších na prechádzanie cez vozovku a električkovú trať, finalizovať verejné osvetlenie aj nasvietenie budov.
„Stavebné práce, samozrejme, naďalej pokračujú. Na Námestí Nežnej revolúcie a na Špitálskej pokračujeme v dláždení spevnených plôch, výsadbe stromov, osádzaní električkových prístreškov a budovaní nového nástupiska,“ uviedlo mesto.
Obnova centrálnej časti Námestia SNP a juhu Poštovej ulice sa realizovala v rámci projektu Živé námestie, ktorý zahŕňa premenu a zjednotenie centrálneho verejného priestoru hlavného mesta zloženého z troch námestí - Námestia SNP, Námestia Nežnej revolúcie a Kamenného námestia. Po novom má byť verejná plocha krajšia, prístupnejšia a zelenšia. Aktuálnu fázu projektu realizuje spoločnosť Strabag. Podľa kontraktu zverejneného v centrálnom registri zmlúv je výška investície v hodnote 7.006.758,38 eura s DPH.
„Prvá časť Živého námestia je dokončená. Z Námestia SNP a Poštovej ulice je tak po dlhých rokoch dôstojný a kvalitný verejný priestor. Rôzne prekážky, obrubníky v náhodných výškach, popraskaný asfalt a betón, či milión rôznych povrchov bez zdanlivej súvislosti sú minulosťou,“ uviedol na sociálnej sieti bratislavský primátor Matúš Vallo.
Magistrát informoval, že rôznofarebné a rôznoúrovňové spevnené povrchy nahradila žulová dlažba, vrátane chodníka medzi Poľským inštitútom a Ministerstvom kultúry SR. „Rozšírili sme tiež priestor pre peších, zároveň zmenšili priestor asfaltovej vozovky a doplnili cykloinfraštruktúru,“ priblížila samospráva. Vysadili aj 18 nových stromov, rozšírili zelené plochy, pridali závlahu či stromové podsadby. Pod povrchom vybudovali aj vodozádržné opatrenia, ktoré budú zachytávať dažďovú vodu. Pamätník SNP je po novom podľa mesta viac viditeľnejší, centrálnejší a prístupnejší pre ľudí.
„Dôležitým bodom námestia je Pamätník SNP, donedávna skôr odsunutý a prístupný len z jednej strany. Vytvorili sme preto nové cestičky pre peších z oboch strán. Z dôležitej pripomienky našej minulosti sa tak stal centrálny bod námestia, ktorý sme aj vyčistili a nasvietili. Nemenej dôležitou pripomienkou je aj Pamätník Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ktorý sme osadili do novej dlažby,“ priblížil primátor.
Počas obnovy vymenili trakčné stĺpy a vybudovali novú rampu aj schodisko do priľahlej nemocnice a lekárne. Celý priestor námestia dostal aj nové verejné osvetlenie. V nasledujúcich dňoch sa budú doznačovať priestory určené pre peších na prechádzanie cez vozovku a električkovú trať, finalizovať verejné osvetlenie aj nasvietenie budov.
„Stavebné práce, samozrejme, naďalej pokračujú. Na Námestí Nežnej revolúcie a na Špitálskej pokračujeme v dláždení spevnených plôch, výsadbe stromov, osádzaní električkových prístreškov a budovaní nového nástupiska,“ uviedlo mesto.
Obnova centrálnej časti Námestia SNP a juhu Poštovej ulice sa realizovala v rámci projektu Živé námestie, ktorý zahŕňa premenu a zjednotenie centrálneho verejného priestoru hlavného mesta zloženého z troch námestí - Námestia SNP, Námestia Nežnej revolúcie a Kamenného námestia. Po novom má byť verejná plocha krajšia, prístupnejšia a zelenšia. Aktuálnu fázu projektu realizuje spoločnosť Strabag. Podľa kontraktu zverejneného v centrálnom registri zmlúv je výška investície v hodnote 7.006.758,38 eura s DPH.