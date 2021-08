Centrálne námestie v L.Mikuláši žije oslavami Liptovských drobov

Liptovský Mikuláš 13. augusta (TASR) – Námestie osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši je v piatok dejiskom Švábkafestu, ktorý je venovaný jednej z najpoužívanejších potravín v liptovskej kuchyni - zemiakom. Organizátori nachystali do programu moderovanú ukážku prípravy zemiakovej gastronomickej pochúťky s chráneným zemepisným označením Liptovské droby.



"Filozofiou tradičného zemiakového podujatia je prezentácia a pripomenutie si histórie zemiakov na Liptove v modernej dobe. Chceme aj mladšej generácii ukázať, ako to kedysi vyzeralo na pravom liptovskom dedinskom dvore," priblížila vedúca odboru rozvoja mesta Soňa Višňovská.



Liptov je so zemiakmi spätý, tunajší obyvatelia ich nazývajú ľudovo a v ženskom rode "švábka". Tak vznikol aj netradičný názov festivalu – Švábkafest. Na námestí je možné aj ochutnať droby v rámci gastrozóny so stánkami, ktoré sú zamerané na predaj hotových pečených výrobkov, poznamenala šéfka rozvoja mesta. Podujatie je obohatené o sprievodné aktivity, ako sú remeselná ulička či hudobná produkcia.