Centrom B. Bystrice potiahne tradičný fašiangový sprievod v maskách
Autor TASR
Banská Bystrica 10. februára (TASR) - Mesto Banská Bystrica v spolupráci so Stredoslovenským osvetovým strediskom (SOS) chystá 17. februára podujatie s ukážkami zvykov spájajúcich sa s fašiangami. V tento deň sa o 17.00 h uskutoční tradičný fašiangový sprievod v maskách, ktorý potiahne centrom mesta a organizátori naň pozývajú všetkých obyvateľov mesta pod Urpínom. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková s tým, že o chutné šišky pre návštevníkov sa postarajú seniori z miestnych denných centier.
„Fašiangový sprievod v maskách sa začne v Dolnej ulici pred SOS. V skvelej atmosfére vďaka Folklórnemu súboru Urpín a Detskému folklórnemu súboru Radosť sa spolu vydáme na Námestie SNP. Návštevníci si budú môcť pochutnať na tradičných šiškách, ktoré budú pripravovať podľa tradičnej receptúry naši seniori,“ priblížila Zuzana Kohútová z kultúrneho centra Robotnícky dom.
Ešte pred samotným sprievodom budú mať deti možnosť navštíviť od 16.00 h tvorivé dielne v priestoroch historickej radnice a vyrobiť si tradičnú fašiangovú masku. Podujatie o 19.00 h ukončí v Robotníckom dome koncert žartovných a lascívnych piesní, na ktorom vystúpia spevácke skupiny Trnki, Hojana, Hronky, Horehronci či Mladosť a ďalší folkloristi.
