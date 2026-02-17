Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 17. február 2026Meniny má Miloslava
< sekcia Regióny

Centrom Banskej Bystrice prejde podvečer fašiangový sprievod

.
Na snímke fašiangový sprievod. Foto: TASR Erika Ďurčová

Utorňajší fašiangový program bude ďalej pokračovať o 19.00 h v Robotníckom dome koncertom žartovných a lascívnych piesní.

Autor TASR
Banská Bystrica 17. februára (TASR) - Centrom Banskej Bystrice prejde v utorok podvečer fašiangový sprievod. Deti si budú môcť popoludní v historickej radnici vyrobiť aj tradičnú masku, na Námestí SNP sa budú podávať i fašiangové šišky od seniorov. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.

Fašiangové popoludnie v Banskej Bystrici sa začne už o 16.00 h v priestoroch historickej radnice. V rámci tvorivých dielní si budú môcť deti vyrobiť tradičnú fašiangovú masku. Samotný fašiangový sprievod sa začne o 17.00 h v Dolnej ulici pred Stredoslovenským osvetovým strediskom.

„V skvelej atmosfére, vďaka folkloristom z folklórneho súboru Urpín a detskému folklórnemu súboru Radosť z Banskej Bystrice, sa spolu vydáme na Námestie SNP. Návštevníci si budú môcť pochutnať na tradičných šiškách, ktoré budú v tento deň pripravovať podľa tradičnej receptúry naši seniori,“ priblížila Zuzana Kohútová z Kultúrneho centra Robotnícky dom.

Utorňajší fašiangový program bude ďalej pokračovať o 19.00 h v Robotníckom dome koncertom žartovných a lascívnych piesní. Na podujatí vystúpia spevácke skupiny Trnki, Hojana, Hronky, Horehronci, Mladosť z Banskej Bystrice, Kmotry z Detvy, Ľudová hudba Pokošovci zo Šumiaca a Ivan Slávik z Kysáča.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Utorok 17. februára

VIDEO: STREĽBA NA HOKEJOVOM ZÁPASE: Zahynuli najmenej traja ľudia

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Zima ešte nepovedala posledné slovo

ONLINE ZOH 2026: Tretí zápas SR: Švédsko - Slovensko