< sekcia Regióny
Centrom Banskej Bystrice prejde podvečer fašiangový sprievod
Utorňajší fašiangový program bude ďalej pokračovať o 19.00 h v Robotníckom dome koncertom žartovných a lascívnych piesní.
Autor TASR
Banská Bystrica 17. februára (TASR) - Centrom Banskej Bystrice prejde v utorok podvečer fašiangový sprievod. Deti si budú môcť popoludní v historickej radnici vyrobiť aj tradičnú masku, na Námestí SNP sa budú podávať i fašiangové šišky od seniorov. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
Fašiangové popoludnie v Banskej Bystrici sa začne už o 16.00 h v priestoroch historickej radnice. V rámci tvorivých dielní si budú môcť deti vyrobiť tradičnú fašiangovú masku. Samotný fašiangový sprievod sa začne o 17.00 h v Dolnej ulici pred Stredoslovenským osvetovým strediskom.
„V skvelej atmosfére, vďaka folkloristom z folklórneho súboru Urpín a detskému folklórnemu súboru Radosť z Banskej Bystrice, sa spolu vydáme na Námestie SNP. Návštevníci si budú môcť pochutnať na tradičných šiškách, ktoré budú v tento deň pripravovať podľa tradičnej receptúry naši seniori,“ priblížila Zuzana Kohútová z Kultúrneho centra Robotnícky dom.
Utorňajší fašiangový program bude ďalej pokračovať o 19.00 h v Robotníckom dome koncertom žartovných a lascívnych piesní. Na podujatí vystúpia spevácke skupiny Trnki, Hojana, Hronky, Horehronci, Mladosť z Banskej Bystrice, Kmotry z Detvy, Ľudová hudba Pokošovci zo Šumiaca a Ivan Slávik z Kysáča.
Fašiangové popoludnie v Banskej Bystrici sa začne už o 16.00 h v priestoroch historickej radnice. V rámci tvorivých dielní si budú môcť deti vyrobiť tradičnú fašiangovú masku. Samotný fašiangový sprievod sa začne o 17.00 h v Dolnej ulici pred Stredoslovenským osvetovým strediskom.
„V skvelej atmosfére, vďaka folkloristom z folklórneho súboru Urpín a detskému folklórnemu súboru Radosť z Banskej Bystrice, sa spolu vydáme na Námestie SNP. Návštevníci si budú môcť pochutnať na tradičných šiškách, ktoré budú v tento deň pripravovať podľa tradičnej receptúry naši seniori,“ priblížila Zuzana Kohútová z Kultúrneho centra Robotnícky dom.
Utorňajší fašiangový program bude ďalej pokračovať o 19.00 h v Robotníckom dome koncertom žartovných a lascívnych piesní. Na podujatí vystúpia spevácke skupiny Trnki, Hojana, Hronky, Horehronci, Mladosť z Banskej Bystrice, Kmotry z Detvy, Ľudová hudba Pokošovci zo Šumiaca a Ivan Slávik z Kysáča.