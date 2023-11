Centrom Lučenca prejde denne vyše 10.000 vozidiel, mesto by privítalo

Lučenec 26. novembra (TASR) - Centrom Lučenca prejde denne vyše 10.000 vozidiel, križovatkou pri Kubínyiho námestí viac ako 14.000. Vyplýva to z výsledkov celoštátneho sčítania dopravy, ktoré v rokoch 2022 a 2023 realizovala Slovenská správa ciest (SSC). Samospráva by v rámci riešenia dopravnej situácie uvítala vybudovanie obchvatu mesta.



"Doprava v meste Lučenec je intenzívna z dôvodu, že historickým centrom mesta vedie cesta I. triedy. Mestské komunikácie pritom tvoria mestský okruh, ktorý využíva nákladná doprava a osobné autá, ktoré Lučencom len prechádzajú," skonštatovala pre TASR hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.



Z dát, ktoré zverejnila SSC, vyplýva, že po ceste I/75 vedúcej naprieč celým mestom i historickým centrom Lučenca prejde denne viac ako 10.000 vozidiel. Najvyťaženejším úsekom je svetelná križovatka s cestou II/585 pri Kubínyiho námestí, ktorou denne prejde približne 14.000 vozidiel. Viac ako 11.500 vozidiel prejde v priemere za deň aj Zvolenskou cestou.



Riešenie dopravnej situácie v Lučenci vidí samospráva vo vybudovaní obchvatu mesta. Ten by mal byť realizovaný preložkou cesty I. triedy, ktorá prechádza od Veľkého Krtíša smerom na Maďarsko a Košice. "Vybudovanie obchvatu mesta by nielenže znížilo hustotu dopravy, ale tiež by zvýšilo bezpečnosť na cestách, zlepšilo kvalitu ovzdušia a malo pozitívny vplyv aj na údržbu ciest v správe mesta Lučenec," vysvetlila Baboľová.



O možnom vybudovaní obchvatu mesto už niekoľko rokov rokuje so SSC. V septembri sa v súvislosti s možným obchvatom v Lučenci realizoval aj kordónový dopravný prieskum, ktorého výsledky majú byť samospráve prezentované ešte v tomto roku. "Prieskum je nevyhnutný na ďalšie posúdenie realizácie obchvatu a jeho prípadnú priorizáciu v ďalšom období," dodala Baboľová.