Centrom Žiliny opäť prejde tradičný sprievod fašiangových masiek
Okrem profesionálnych súborov budú súčasťou sprievodu aj žiaci základných škôl, klub seniorov či ukrajinská komunita.
Autor TASR
Žilina 29. januára (TASR) - Ukončenie fašiangového obdobia s nápaditými maskami, hudbou a tancom neobíde Žilinu ani tento rok. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová, tradičný sprievod maškár vyrazí do ulíc spred mestského úradu 13. februára o 14.30 h. Zábavný program s folklórnou hudbou bude ďalej pokračovať na Mariánskom námestí.
Okrem profesionálnych súborov budú súčasťou sprievodu aj žiaci základných škôl, klub seniorov či ukrajinská komunita. Po príchode na Mariánske námestie bude sprievod oficiálne vítať drak a kráľovná. Nebudú chýbať vystúpenia obľúbených folklórnych súborov Stavbár, Rozsutec, Oprášené krpce, detských folklórnych súborov Cipovička, Stavbárik a ďalších účinkujúcich.
Vyvrcholením podujatia bude pochovávanie basy symbolizujúce rozlúčku s fašiangami a prípravu na pôstne obdobie. „Verím, že si pripravený program nájde miesto v plánoch Žilinčanov a prídu sa spoločne s rodinami, priateľmi, známymi zabaviť do centra mesta a pripomenúť si túto milú tradíciu,“ doplnil žilinský primátor Peter Fiabáne.
