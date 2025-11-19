< sekcia Regióny
Centrom zimnej kultúry vo Zvolene bude Vianočná dedina
Otvoria ju 28. novembra večer a zároveň rozsvietia mestskú výzdobu.
Autor TASR
Zvolen 19. novembra (TASR) - Centrom zimnej kultúry vo Zvolene bude aj tento rok tradičná Vianočná dedina. Otvoria ju 28. novembra večer a zároveň rozsvietia mestskú výzdobu. TASR o tom informoval hovorca mesta Martin Svatuška s tým, že na námestí bude do Troch kráľov.
Dodal, že súčasťou otvorenia série predvianočných a adventných podujatí budú aj ohňová šou v podaní šermiarskej skupiny a koncert. Predstaví sa zoskupenie, ktoré využíva svoje hlasy a žiadne hudobné nástroje. Ľudia budú mať k dispozícii stánky s občerstvením, s teplými nápojmi a punčom. Priestor dostanú aj remeselníci a domáce výrobky.
Príchod Mikuláša s balíčkami a rozsvietenie vianočného stromčeka sa uskutoční 6. decembra o 17.00 h. „Okrem Mikuláša, anjela a čerta čaká na deti prekvapenie, stretnutie so živými rozprávkovými postavičkami,“ poznamenal vedúci oddelenia kultúry mestského úradu Daniel Axmann. Okrem toho sa najmenší môžu zabaviť v nafukovacom labyrinte, na námestí im bude k dispozícii od 13. do 19.00 h.
Ako ďalej uviedol, program vo Vianočnej dedine postavili najmä na multižánrovej pestrosti prevažne už známych miestnych umelcov, ktorým vytvárajú priestor na prezentáciu. „Na vianočné obdobie naladia návštevníkov aj nedeľné adventné koncerty v kostoloch, ďalšie podujatia budú na zámku a priblížia aj vianočné tradície,“ vymenoval.
Dvojdňové Vianočné trhy budú od 12. do 13. decembra. Počas nich bude koncert kapely, ktorá hrá najväčšie hity Karla Gotta a Karla Svobodu. Zároveň samospráva plánuje pre obyvateľov otvoriť ľadovú plochu na námestí. „Termín otvorenia však môžeme mierne upraviť podľa teplotných podmienok. O všetkých novinkách budeme verejnosť včas informovať,“ doplnil primátor Zvolena Vladimír Maňka.
Silvestrovská zábava sa bude konať 31. decembra na námestí. Ohňostroj samospráva nepripravuje. Zrušili ho pred niekoľkými rokmi. Podotýka, že hlučná zábavná pyrotechnika spôsobuje stres najmä starším ľuďom i zvieratám.
