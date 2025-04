Centrum Banskej Bystrice už zdobí veľkonočná breza, ožije aj trhmi

Banská Bystrica 4. apríla (TASR) - Banskobystrické Námestie SNP už od piatka zdobí veľkonočná breza ako symbol jari, znovuzrodenia a prebúdzania prírody. Od 8. apríla ožije aj veľkonočnými trhmi a kultúrnym programom zameraným na zvyky a tradície Veľkej noci. Ako TASR informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková, prichádzajúce sviatky prinesú do Banskej Bystrice jedinečnú atmosféru plnú tradícií, folklóru a remeselnej zručnosti.



Veľkonočné trhy na Námestí SNP ponúknu do 16. apríla, v čase od 9.00 do 19.00 h, pestrú škálu ľudovo-umeleckých výrobkov a občerstvenia. Návštevníci si budú môcť zakúpiť veľkonočné dekorácie, slepačie, husacie i pštrosie kraslice, prútené korbáče, kvetinové ikebany či sviečky. Pochutnajú si na domácich koláčoch, chlebových posúchoch, trdelníkoch alebo medovine.



„Slávnostné otvorenie veľkonočného námestia sa uskutoční 8. apríla o 16.00 h vystúpením domáceho folklórneho súboru Urpín. Pre návštevníkov si folkloristi pripravili tematický program zameraný na veľkonočné tradície, konkrétne obľúbenú šibačku,“ priblížil Andrej Bílik z Kultúrneho centra Robotnícky dom.



Na Námestí SNP sa budú každý deň o 14.00 h konať interaktívne workshopy. Počas nich si návštevníci môžu vyskúšať rôzne tradičné techniky a remeslá. Pod vedením skúsených majstrov sa naučia zdobiť kraslice včelím voskom a opletať ich drôtom, plstiť veľkonočné vajíčka z ovčej vlny, vyrábať sviečky z včelieho vosku, píšťalky či pliesť korbáče. Chýbať nebude ani výroba veľkonočných ozdôb a košíkov z prútia. V programe dostanú priestor zaujímavé rozhovory s remeselníkmi, ktorí sa podelia o spomienky na tieto sviatky z obdobia svojho detstva.



Veľkonočný týždeň vyvrcholí hudobným vystúpením Fiľovcov, ktorí divákov hrou na zvonce, píšťalky a fujary prenesú do čias, keď hudba bola neoddeliteľnou súčasťou každodenného života.