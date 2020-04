Centrum Bivio pre ľudí s mentálnym postihnutím museli zatvoriť

Bratislava 23. apríla (TASR) - Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím (ZPMP) v SR muselo v marci pre pandémiu nového koronavírusu zavrieť integračno-sociálny podnik Bivio v bratislavskej Rači. Bivio pripravuje na prácu a zamestnáva ľudí s mentálnym a iným znevýhodnením v kuchyni, reštaurácii, hoteli a práčovni.



"Museli sme zatvoriť, aby sme ochránili zraniteľných klientov. Už aj na Slovensku máme prípady, ako sa nový koronavírus dokáže rýchlo šíriť medzi ohrozenými skupinami. Nemyslíme tým len seniorov, ale aj osoby so zdravotným postihnutím," uviedla pre TASR riaditeľka ZPMP Iveta Mišová. Významným faktorom boli tiež opatrenia o zatvorení prevádzok, prijaté vládou, a to, že zákazníci odhlásili objednané služby aj akcie v reštaurácii a hoteli.



K psychickej pohode zamestnancov podľa Mišovej neprispieva sociálna izolácia ani množstvo informácií a často negatívnych správ. "Zamestnancom s mentálnym postihnutím nie je ľahké vysvetliť, prečo nemôžu ísť do práce či do zariadenia a na aktivity, na ktoré sú zvyknutí. Navyše nosiť rúška a rukavice. Je tiež náročné vyplniť im program," hovorí riaditeľka ZPMP.



"Ocitli sme sa v krízovej situácii," uvádza ZPMP na webovej stránke. "Nemáme dostatok peňazí na udržanie prevádzok Bivio. Nechceme, aby naši zamestnanci prišli o prácu a klienti o rehabilitačné služby," priblížili predstavitelia združenia. Mišová hovorí, že rokujú s bankami o odklade splátok, ale ak nechcú prepustiť zamestnancov, musia uvažovať aj o ďalšom úvere. Možno im pomôcť prostredníctvom verejnej finančnej zbierky na webovej stránke www.zpmpvsr.sk.



Klienti a zamestnanci centra a ich blízki hovoria, že v čase, keď je Bivio zatvorené, sa snažia doma dodržiavať zavedený režim, robiť domáce práce, cvičiť a venovať sa svojim záľubám. Tiež sa snažia chodiť na prechádzky, na výlety do prírody alebo doma sledujú televíziu. Keby sa Bivio úplne zatvorilo, tvrdia, že by boli smutní, chýbala by im práca, kolegovia aj pocit užitočnosti. Tiež by prišli o príjem a určitý životný štandard.



Vzdelávaco-rehabilitačné centrum pre ľudí s mentálnym postihnutím so sociálnym podnikom Bivio funguje od decembra 2018. V podniku, ktorého súčasťou sú reštaurácia, hotel a práčovňa, pracujú ľudia so zdravotným znevýhodnením, pričom väčšina z nich má práve mentálne postihnutie. Pomáhajú v kuchyni a v práčovni, pracujú ako pomocní čašníci alebo chyžné v hoteli. Ďalší získavajú zručnosti a pripravujú sa vo vzdelávaco-rehabilitačnom centre.