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Centrum Bojníc bude patriť počas víkendu remeslám

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Bojnický zámok, ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Remeselných majstrov nájde verejnosť na Hurbanovom námestí v centre po oba dni konania podujatia od 10.00 h do 18.00 h.

Autor TASR
Bojnice 18. júla (TASR) - Centrum Bojníc bude v sobotu (18. 7.) a nedeľu (19. 7.) patriť remeslám. Už siedmy ročník festivalu tradičných remesiel nadväzuje na históriu mesta, ktoré bolo v minulosti známe kachliarmi a hrnčiarmi, pôsobilo tam až sedem keramických dielní. Informovalo o tom Kultúrne centrum (KC) Bojnice na sociálnej sieti.

Na festivale budú remeselní majstri predvádzať ukážky pôvodných výrobných techník. Návštevníci objavia prácu drotára, hrnčiara, uvidia zdobenie kraslíc, spracovanie ovčej vlny, pletenie košíkov, výrobu dreveného kuchynského riadu, zdobenie medovníkov, pletenie zo slamy či šikovné ruky korytára,“ priblížilo KC.

Remeselných majstrov nájde verejnosť na Hurbanovom námestí v centre po oba dni konania podujatia od 10.00 h do 18.00 h.

Hlavným organizátorom podujatia je Múzeum remesiel Bencovje grunt v Bojniciach, ktoré ho realizuje v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Horná Nitra-Bojnice. Partnerom podujatia je KC Bojnice.
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