Centrum Bratislavy čaká ráno evakuácia pre nález leteckej bomby
Evakuované budú priľahlé budovy v perimetri ulíc Mlynské nivy, Košická, Landererova, Pribinova, Dostojevského rad a Karadžičova.
Autor TASR
Bratislava 9. septembra (TASR) - Časť centra Bratislavy čaká v utorok ráno od 06.00 h evakuácia pre nález nevybuchnutej leteckej bomby z druhej svetovej vojny. Evakuované budú priľahlé budovy v perimetri ulíc Mlynské nivy, Košická, Landererova, Pribinova, Dostojevského rad a Karadžičova. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave. Upozornilo aj na cestnú uzáveru po 09.00 h.
"Evakuácia obyvateľov dotknutých ulíc musí byť vykonaná najneskôr do 09.00 h, keď sa začne s pyrotechnickými prácami. Predpokladaný čas ukončenia prác je o 12.00 h," spresnila polícia.
Zároveň upozornila, že po 09.00 h uzatvorí okolité cestné komunikácie pre všetku dopravu. Pôjde o ulice Mlynské nivy, Košická, Prístavná od Plynárenskej, Most Apollo (obojsmerne), Landererova, Pribinova, Dostojevského rad po Krupkovu ulicu. "Žiadame vodičov, aby sa tejto oblasti vyhli a rešpektovali pokyny polície," vyzvali policajti.
Dopravný podnik Bratislava upozornil, že v čase od 09.00 do 11.00 h bude okolie Mlynských nív, Mosta Apollo a Dostojevského radu bez obsluhy MHD.
Munícia bola v hlavnom meste nájdená v pondelok (8. 9.) večer pri výkopových prácach v areáli staveniska v blízkosti križovatky ulíc Landererova-Čulenova. Na miesto bola privolaná polícia aj s pyrotechnikmi. "Tí určili, že ide o leteckú 500 librovú bombu pochádzajúcu z obdobia II. svetovej vojny,“ uviedli policajti. Pyrotechnici bombu zaistili za účelom jej ďalšieho zneškodnenia. Polícia ubezpečuje obyvateľov, že im nehrozí nebezpečenstvo.
