Centrum ekovýchovy na Kamzíku bude patriť v nedeľu Festivalu včiel

Bratislava 1. októbra (TASR) - Centrum ekovýchovy na Kamzíku v Bratislave bude v nedeľu patriť včelám a včelárstvu. Mestské lesy v spolupráci s bratislavskými včelármi a Slovenským zväzom včelárov organizujú Festival včiel. Tému včiel a včelárstva považujú za dôležitú, keďže dochádza k jeho veľkému úbytku nielen v Bratislavskom kraji, ale aj vo svete. Informujú o tom na sociálnej sieti.



Mestské lesy majú včelárstvo vo svojej činnosti od roku 2015, v súčasnosti majú dve včelnice. Jedným z cieľov bol návrat včelstva do lesov, a tým aj udržanie ekologickej rovnováhy prostredníctvom opeľovania rastlín.



"Lesné prostredie je totiž pre včely pôvodným a prirodzeným domovom, nakoľko sú v ňom bohaté zdroje peľu, nektáru a medovice," vysvetľujú. Prítomnosť včiel v lesoch zvyšuje množstvo semien napríklad buka, duba, javora či agátu a zároveň sa so zvýšenou činnosťou opeľovania zvyšuje aj biodiverzita lesa.



Mestské lesy zároveň zdôrazňujú aj dôležitosť ekologickej výchovy, ktorá má zvýšiť povedomie ľudí o dôležitosti a nenahraditeľnosti hmyzu vo svete. Aj na takéto vzdelávacie aktivity sa zameriava program festivalu v nedeľu popoludní. Pripravená bude prednáška, beseda so včelármi či premietanie krátkeho filmu zo života včiel. Popri náučných a vzdelávacích aktivitách nebude chýbať ani ukážka úľov a včelárskeho náradia, hmyzích hotelov či výroba sviečok. Naplánovaná je tiež súťaž o najlepší med a medovinu spojená s ochutnávkou.