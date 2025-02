Centrum excelentnosti vznikne na košickej SPŠ elektrotechnickej

Košice 10. februára (TASR) - Prvé Centrum excelentnosti v Košickom kraji vznikne na Strednej priemyselnej škole (SPŠ) elektrotechnickej v Košiciach. Škola sa stala súčasťou národného projektu Centrum excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave (CEOVP). Informoval o tom Košický samosprávny kraj (KSK), ktorý je zriaďovateľom školy.



"Ide o jedinú školu v rámci Košického kraja, ktorá splnila prísne kritériá kvality a stala sa súčasťou projektu v sektore informatika. V rámci Slovenska bolo vybraných len 16 stredných škôl v rôznych sektoroch," oznámil KSK. Centrá excelentnosti majú nastaviť najnovšie trendy vo vzdelávaní odborných predmetov, čo skvalitní odborné vzdelávanie a aktualizuje vzdelávacie programy.



"Prvky excelentnosti budeme na našej škole implementovať 30 mesiacov, a to až do júna 2027, keď by sme sa mali certifikovať ako Centrum excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave," uviedol riaditeľ školy Štefan Krištín. Snahou školy bude podľa neho udržať si túto značku aj po skončení projektu. "Očakávame, že naša škola sa dostane do povedomia širokej, ale aj odbornej verejnosti ako škola s vysokým štandardom kvality, ktorá bude udávať trendy v odbornom vzdelávaní," dodal.



Projekt podľa kraja spája relevantných partnerov ako štát, stredné odborné školy, vysoké školy, stavovské a profesijné organizácie, odbornú verejnosť aj zamestnávateľov na trhu práce. Garantom národného projektu je Štátny inštitút odborného vzdelávania. Projekt je realizovaný v rámci nového programového obdobia prostredníctvom Programu Slovensko a financovaný je zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu plus.



Predseda KSK Rastislav Trnka poukázal na to, že odborné vzdelávanie treba prispôsobiť aktuálnym výzvam, ktorým čelí trh práce. "Presne na to bude slúžiť Centrum excelentnosti, pri ktorom rátame s investíciou približne šesť miliónov eur. Vďaka jasným stratégiám a plánom rozvoja udá nové trendy v odborom vzdelávaní, podporí digitalizáciu, kritické myslenie, rozvoj praktických zručností a pripraví absolventov, o ktorých bude na trhu práce vysoký záujem," konštatoval.



Ku skvalitneniu odborného vzdelávania na SPŠ elektrotechnickej prispeje podľa kraja aj nové materiálno-technické vybavenie, ktoré škola získa z Programu Slovensko v rámci ďalšieho projektu. Jeho súčasťou je vytvorenie cloudového centra pre virtualizáciu, tematické hybridné učebne, učebne pre výučbu počítačovej bezpečnosti, kreatívne štúdio a kreatívne centrum či FabLab na podporu inovácií, kreativity a technologického rozvoja.