Centrum hlavného mesta bude patriť v sobotu Bratislavským fašiangom

Bratislava 18. februára (TASR) - Centrum hlavného mesta bude v sobotu patriť Bratislavským fašiangom. Ich prvý ročník bude na Námestí Nežnej revolúcie pred Starou tržnicou a v jej okolí. Chýbať nebude fašiangový sprievod, súťaž o najlepšiu masku, ochutnávky šišiek či diskusie. Cieľom je podľa organizátorov vytvoriť novú tradíciu, ktorá okrem priblíženia starých zvykov ponúkne aj nový obsah a ukážu tak súčasnú rozmanitú identitu mesta.



Dopoludňajší pripravovaný program by mal patriť najmä rodinám s deťmi, kde nebude chýbať napríklad detský sprievod v kostýmoch. Súčasťou podujatia bude aj farmársky trh so sladkým i slaným občerstvením vrátane niekoľkých druhov najtradičnejšej fašiangovej pochúťky – šišiek. Tie môžu priniesť aj samotní návštevníci v rámci komunitného pikniku.



Hlavnou súčasťou podujatia bude fašiangový sprievod ulicami Bratislavy. Jeho trasa povedie od Starej tržnice cez Primaciálne a Hlavné námestie, Ventúrsku ulicu, Hviezdoslavovo námestie a Laurinskú ulicu späť pred tržnicu. Predchádzať mu bude súťaž o najoriginálnejšiu masku. Do sprievodu sa však, ideálne v prestrojení, môže zapojiť každý obyvateľ či návštevník mesta, a to ako jednotlivec, tak skupina.



Pripravené budú aj moderované rozhovory, históriu a zvyklosti fašiangového obdobia priblížia viacerí odborníci, napríklad etnologičky Katarína Nádaská, Margita Jágerová a Helena Tužinská. Fašiangové aktivity pripravila aj Galéria mesta Bratislavy v Mirbachovom paláci či Múzeum mesta Bratislavy.



Viac o fašiangoch prezradia aj sprievodcovia počas série vychádzok Rande s mestom. Pripravených je šesť prehliadok vrátane vychádzky určenej pre deti v slovenskom a ruskom jazyku i vychádzky tlmočenej do posunkového jazyka. Záver podujatia bude patriť hudbe.



Fašiangy, ktoré sa začínajú deň po Troch kráľoch a vymedzuje ich pohyblivý utorok pred Popolcovou stredou, sa zvykli sláviť aj v mestách. Ich oslavy mali v mestskom prostredí špecifickú podobu. O fašiangovú zábavu sa pričinili najmä rôzne remeselnícke cechy, spolky a združenia, ktoré organizovali sprievody v maskách, turnaje či tanečné zábavy. Oslavy fašiangov sa v mestách neskôr spájali predovšetkým s organizovaním plesov a bálov. Bratislavské fašiangy organizuje hlavné mesto v spolupráci s Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom a mestskou časťou Staré Mesto.