Centrum komunitných služieb v Krásnej zdraželo

Košice 16. októbra (TASR) - Výstavba Centra komunitných služieb v Krásnej bude oproti vysúťaženej cene drahšia o 224.000 eur. Pre TASR to potvrdila vedúca oddelenia sociálnych vecí magistrátu mesta Košice Eva Dudová. Centrum malo byť hotové v septembri, skolaudovať ho plánujú tento mesiac.



Celková suma výstavby mala byť 1,86 milióna eur. Na základe podpísaných dodatkov ide napokon o 2,084 milióna eur. Mesto nárast zdôvodňuje aj doplnením pôvodného projektu o niektoré ďalšie práce, čím sa má zlepšiť komfort klientov. "Takisto sa muselo pristúpiť k úprave niektorých stavebných materiálov, keďže z dôvodu situácie na trhu neboli v čase výstavby vôbec dostupné a museli sa nahradiť inými, ktorých cena bola vyššia," vysvetlila Dudová.



Magistrát dodal, že aj napriek nárastu nákladov ide takmer o 800.000 eur nižšiu celkovú cenu v porovnaní s predpokladanou hodnotou zákazky vo verejnej súťaži, ktorú vyhlásili pred dvomi rokmi.



Podľa Jany Poľovej z referátu marketingu a styku s verejnosťou mesta Košice sa kolaudácia celého zariadenia uskutoční 24. októbra. Mierne časové zdržanie podľa jej slov spôsobili nepriaznivé poveternostné podmienky. "V septembri sa z dôvodu neustáleho dažďa muselo tri týždne čakať s asfaltovaním prístupovej komunikácie," povedala.



Sociálne služby by v tomto zariadení mali prvým klientom začať poskytovať ešte pred Vianocami. V prvej etape je plánované umiestnenie 14 klientov do zariadenia pre seniorov, 12 osôb bude môcť využiť zariadenie opatrovateľskej služby a desať seniorov služby tamojšieho denného stacionára. Od budúceho roka sa počíta s desiatimi miestami v útulku pre osamelé matky s deťmi. Zamestnaných by tam malo byť 40 ľudí.



V Centre komunitných služieb v Krásnej budú môcť klienti využívať aj jedáleň, spoločenskú miestnosť a práčovňu. Pri jeho spustení sa začne aj s prevádzkou kuchyne, ktorá bude zabezpečovať stravu pre prijímateľov sociálnych služieb a zamestnancov. V druhom polroku 2023 sa počíta aj s odberom, respektíve donáškou obedov i pre stravníkov z mestských častí Krásna a Nad jazerom.