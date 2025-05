Centrum Košíc počas dvoch dní ožije vedou

Košice 15. mája (TASR) - Vyskúšať si prácu vedca cez interaktívne aktivity, hry či experimenty môžu deti, študenti aj dospelí počas dvojdňového vedecko-popularizačného podujatia v centre Košíc s názvom Zaži vedu so SAV. TASR o tom informovala Slovenská akadémia vied (SAV).



Výskumné tímy z rôznych ústavov SAV ponúknu vo štvrtok a v piatok (16. 5.) pri Dolnej bráne možnosť nahliadnuť do sveta, ktorý je bežne ukrytý za dverami laboratórií a pracovní. Vyskúšať si prácu vedca bude môcť prostredníctvom rôznych aktivít každý - či už inklinuje k biológii, fyzike, archeológii alebo k medicíne.



Verejnosť bude môcť odhaľovať tajomstvá ľudského tela, objavovať nové materiály a technológie či vydať sa na cestu dejinami aj do zákutí ľudskej mysle. „Nechýba ani bohatý sprievodný program: rozhovory s vedcami, vedecká šou, vedomostný kvíz,“ dodala Lenka Ulašinová Bystrianska zo SAV s tým, že podujatie v piatok podvečer zavŕši koncert kapely Shamrock Redheads.