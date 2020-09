Centrum Košíc počas Use the C!ty ožije rozličnými podobami umenia

Košice 9. septembra (TASR) – Maľovanie, akrobaciu, hudbu aj tanec prinesie do centra Košíc 12. ročník festivalu Use the C!ty. Trojdňový festival sa začne v stredu večer. Umelci sa budú prezentovať od Kulturparku cez Dolnú bránu až po Immaculatu. TASR o tom informovala Gabriela Mišurová z K13 - Košické kultúrne centrá.



V programe sú podľa jej slov zahrnuté všetky podoby umenia, vstup je bezplatný. „Cieľom festivalu je hlavne oživiť verený priestor umením a kultúrou. Dávame priestor najmä lokálnym umelcom a umelcom pôsobiacim vo Výmenníkoch,“ povedala s tým, že oproti iným rokom tentoraz umelcov vyzvali, aby sa sami prihlásili. „Potom sme ich zapojili do festivalu a dali sme im priestor. Prichádzali s vlastnými nápadmi, ako obohatiť tento festival,“ uviedla Mišurová.



Vo štvrtok (10. 9.) a v piatok (11. 9.) budú umelci prezentovať v centre mesta napríklad techniku calligraffiti a v rámci podujatia Montmartre si vo vybraných kaviarňach bude možné pozrieť 16 malých výstav. Na Hlavnej ulici budú tiež predvádzať akrobatické kúsky či výrobu pieskových obrazov. Okrem iného sú pripravené aj jazda off road autíčkami okolo Urbanovej veže, výstava hororových masiek v podchode na Hrnčiarskej ulici či performance o kultúrnej kríze. Organizátori zároveň apelujú, aby návštevníci festivalu dodržiavali preventívne opatrenia pred šírením nového koronavírusu vrátane nosenia rúšok a dostatočných odstupov.



Posledný deň festivalu budú v centre Košíc inštalované aj háčkované detaily. V programe nebude chýbať ani spoločná tancovačka pri Dolnej bráne. „Tradičná piatková Hudba v meste ukončí festival, od 19.00 h ponúkne vyše 20 kapiel hrajúci v samotnom centre mesta,“ dodala.