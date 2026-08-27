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Centrum L. Mikuláša zaplnia nafukovacie ľudské orgány i edukačná zóna
Návštevníkov čaká desať tematických stanovíšť, ktoré zábavnou formou predstavia fungovanie organizmu - od srdca a mozgu cez dýchaciu či tráviacu sústavu až po pokožku, zuby alebo imunitu.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 27. augusta (TASR) - Veľké nafukovacie ľudské orgány, operačný stôl, edukačná aj oddychová zóna a desať stanovíšť zaplnia v poslednú augustovú nedeľu (30. 8.) Námestie osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši. Ako TASR informovala hovorkyňa mesta Romana Nemcová, po 40 rokoch sa vracia legendárny príbeh Bol raz jeden život v podobe veľkého interaktívneho podujatia pre rodiny s deťmi.
Návštevníkov čaká desať tematických stanovíšť, ktoré zábavnou formou predstavia fungovanie organizmu - od srdca a mozgu cez dýchaciu či tráviacu sústavu až po pokožku, zuby alebo imunitu. „Na každom z nich si deti vyskúšajú zaujímavé úlohy. Za splnenie jednotlivých výziev budú zbierať pečiatky. Tí, ktorí úspešne absolvujú všetkých desať zastávok a symbolicky prejdú celým telom, získajú originálnu pamätnú medailu,“ priblížila Nemcová s tým, že nebudú chýbať ani obľúbené postavičky Maestro, Krvinka či Vírus, s ktorými sa budú môcť deti stretnúť osobne.
Počas celého dňa spríjemnia program moderované súťaže, vedomostné kvízy a spoločné aktivity pre celé rodiny. Súčasťou podujatia bude i prezentácia záchranárov so sanitkou, ktorí návštevníkom ukážu základy poskytovania prvej pomoci a vysvetlia, prečo môže správna reakcia v kritickej chvíli zachrániť život.
Seriál Bol raz jeden život patrí podľa hovorkyne medzi najúspešnejšie vzdelávacie animované projekty všetkých čias. Francúzsky režisér Albert Barillé v ňom zrozumiteľne vysvetlil fungovanie ľudského tela prostredníctvom nezabudnuteľných postavičiek. „Červené krvinky sa zmenili na usilovných robotníkov, biele krvinky na ochrancov organizmu a vírusy na nepriateľov, proti ktorým telo každý deň bojuje. Na jeho tvorbe spolupracovali lekári a vedci, aby boli biologické procesy vysvetlené čo najpresnejšie a zároveň zrozumiteľne pre deti. Aj preto sa seriál stal fenoménom, ktorý poznajú diváci vo viac ako stovke krajín sveta a ktorý školy dodnes využívajú ako doplnok pri vyučovaní biológie,“ doplnila Nemcová.
Návštevníkov čaká desať tematických stanovíšť, ktoré zábavnou formou predstavia fungovanie organizmu - od srdca a mozgu cez dýchaciu či tráviacu sústavu až po pokožku, zuby alebo imunitu. „Na každom z nich si deti vyskúšajú zaujímavé úlohy. Za splnenie jednotlivých výziev budú zbierať pečiatky. Tí, ktorí úspešne absolvujú všetkých desať zastávok a symbolicky prejdú celým telom, získajú originálnu pamätnú medailu,“ priblížila Nemcová s tým, že nebudú chýbať ani obľúbené postavičky Maestro, Krvinka či Vírus, s ktorými sa budú môcť deti stretnúť osobne.
Počas celého dňa spríjemnia program moderované súťaže, vedomostné kvízy a spoločné aktivity pre celé rodiny. Súčasťou podujatia bude i prezentácia záchranárov so sanitkou, ktorí návštevníkom ukážu základy poskytovania prvej pomoci a vysvetlia, prečo môže správna reakcia v kritickej chvíli zachrániť život.
Seriál Bol raz jeden život patrí podľa hovorkyne medzi najúspešnejšie vzdelávacie animované projekty všetkých čias. Francúzsky režisér Albert Barillé v ňom zrozumiteľne vysvetlil fungovanie ľudského tela prostredníctvom nezabudnuteľných postavičiek. „Červené krvinky sa zmenili na usilovných robotníkov, biele krvinky na ochrancov organizmu a vírusy na nepriateľov, proti ktorým telo každý deň bojuje. Na jeho tvorbe spolupracovali lekári a vedci, aby boli biologické procesy vysvetlené čo najpresnejšie a zároveň zrozumiteľne pre deti. Aj preto sa seriál stal fenoménom, ktorý poznajú diváci vo viac ako stovke krajín sveta a ktorý školy dodnes využívajú ako doplnok pri vyučovaní biológie,“ doplnila Nemcová.