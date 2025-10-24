< sekcia Regióny
Centrum Liptovského Mikuláša ožije Slávnosťami Liptovskej bryndze
Podujatie organizuje liptovskomikulášska samospráva spolu s občianskym združením Bačova cesta, ktorí sa na nápor návštevníkov dostatočne pripravili. Ponuku jedla rozšírili o ďalšie špeciality.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 24. októbra (TASR) - Liptovský Mikuláš počas nedele 26. októbra ožije Slávnosťami Liptovskej bryndze. Pre návštevníkov budú prichystané jahňatá na ražni, pasúce sa ovečky, folklór a ešte viac špecialít z liptovskej bryndze. Ako TASR informovala hovorkyňa mesta Romana Nemcová, liptovská bryndza už viac ako rok bojuje o prestížne chránené označenie pôvodu, a kým o nej rokuje Brusel, Liptáci chcú ukázať, aká je pre nich vzácna.
„Salaš v srdci mesta, to je Liptov, ako ho chceme ukázať svetu. Autentický, živý, hrdý na svoje korene. Salašnícka kultúra a folklór sú pre náš región rovnako dôležité ako hory či termálne kúpaliská. Aj takéto podujatia pomáhajú rozvíjať udržateľný cestovný ruch, ktorý stojí na tradíciách, kvalite a zážitkoch,“ uviedol primátor mesta Liptovský Mikuláš Ján Blcháč.
Podujatie organizuje liptovskomikulášska samospráva spolu s občianskym združením Bačova cesta, ktorí sa na nápor návštevníkov dostatočne pripravili. Ponuku jedla rozšírili o ďalšie špeciality. „Na ražni budeme piecť jahňatá, uvaríme demikát, baraní guláš, švábku s trhanou jahňacinou a bryndzovým dipom, ale aj ďalšie chutné jedlá. A k tomu všetkému nesmie chýbať dobrá žinčica,“ priblížil predseda občianskeho združenia Bačova cesta Ľudovít Urbanovský.
Podujatie prinesie nielen ochutnávky, ale aj ukážku celého výrobného procesu bryndze. Na tráve pred kostolom sa budú pásť ovečky pod dozorom čuvačov a atmosféru umocnia folklórne súbory s pásmami s ovčiarskou tematikou. Pre deti budú pripravené aktivity a tvorivé dielne, kde si budú môcť vyrábať z vlny.
Liptovská bryndza obsahuje široké spektrum zdraviu prospešných látok, v jednom grame sa nachádza až miliarda mliečnych baktérii s probiotickými vlastnosťami. Vyrába sa zo stopercentného ovčieho mlieka tradičným výrobným procesom bez pasterizácie. „Ovce sa pasú na horských a podhorských lúkach a pasienkoch na Liptove, kde spásajú aj liečivé byliny. Preto je ich mlieko špecifické,“ doplnil Urbanovský.
Slávnosti Liptovskej bryndze chcú zdôrazniť aj význam chovu oviec. „Medzi svetovými vojnami sa na Slovensku chovali tri milióny oviec, dnes ich nie je ani 300.000. Našim cieľom je tento počet zastabilizovať a dokonca aj navýšiť. Máme nádej, pretože po vlaňajšom nultom ročníku pociťujeme spolu s kolegami z ďalších salašov v regióne väčší záujem o naše výrobky,“ podotkol Urbanovský.
Podujatím ukončia ovčiarsku sezónu na Liptove, a to práve na svätého Mitra, keď sa pastierom v minulosti symbolicky končila pracovná sezóna. „V tento deň sa s ovcami vracali zo salašov do dedín, v kostoloch sa zúčastnili na bohoslužbách a potom hodovali - mitrovali,“ dodala Nemcová.
„Salaš v srdci mesta, to je Liptov, ako ho chceme ukázať svetu. Autentický, živý, hrdý na svoje korene. Salašnícka kultúra a folklór sú pre náš región rovnako dôležité ako hory či termálne kúpaliská. Aj takéto podujatia pomáhajú rozvíjať udržateľný cestovný ruch, ktorý stojí na tradíciách, kvalite a zážitkoch,“ uviedol primátor mesta Liptovský Mikuláš Ján Blcháč.
Podujatie organizuje liptovskomikulášska samospráva spolu s občianskym združením Bačova cesta, ktorí sa na nápor návštevníkov dostatočne pripravili. Ponuku jedla rozšírili o ďalšie špeciality. „Na ražni budeme piecť jahňatá, uvaríme demikát, baraní guláš, švábku s trhanou jahňacinou a bryndzovým dipom, ale aj ďalšie chutné jedlá. A k tomu všetkému nesmie chýbať dobrá žinčica,“ priblížil predseda občianskeho združenia Bačova cesta Ľudovít Urbanovský.
Podujatie prinesie nielen ochutnávky, ale aj ukážku celého výrobného procesu bryndze. Na tráve pred kostolom sa budú pásť ovečky pod dozorom čuvačov a atmosféru umocnia folklórne súbory s pásmami s ovčiarskou tematikou. Pre deti budú pripravené aktivity a tvorivé dielne, kde si budú môcť vyrábať z vlny.
Liptovská bryndza obsahuje široké spektrum zdraviu prospešných látok, v jednom grame sa nachádza až miliarda mliečnych baktérii s probiotickými vlastnosťami. Vyrába sa zo stopercentného ovčieho mlieka tradičným výrobným procesom bez pasterizácie. „Ovce sa pasú na horských a podhorských lúkach a pasienkoch na Liptove, kde spásajú aj liečivé byliny. Preto je ich mlieko špecifické,“ doplnil Urbanovský.
Slávnosti Liptovskej bryndze chcú zdôrazniť aj význam chovu oviec. „Medzi svetovými vojnami sa na Slovensku chovali tri milióny oviec, dnes ich nie je ani 300.000. Našim cieľom je tento počet zastabilizovať a dokonca aj navýšiť. Máme nádej, pretože po vlaňajšom nultom ročníku pociťujeme spolu s kolegami z ďalších salašov v regióne väčší záujem o naše výrobky,“ podotkol Urbanovský.
Podujatím ukončia ovčiarsku sezónu na Liptove, a to práve na svätého Mitra, keď sa pastierom v minulosti symbolicky končila pracovná sezóna. „V tento deň sa s ovcami vracali zo salašov do dedín, v kostoloch sa zúčastnili na bohoslužbách a potom hodovali - mitrovali,“ dodala Nemcová.