Centrum mesta Košice počas horúčav ochladzujú aj kropiace vozidlá

Košice 8. júla (TASR) – Centrum mesta Košice počas horúčav ochladzujú kropením ulíc. Pre TASR to uviedol hovorca mesta Vladimír Fabian s tým, že okrem toho sú na Hlavnej ulici aj tento rok rozmiestnené takzvané rozprašovače.



„Mesto si od spoločnosti Kosit objednáva kropenie ulíc. Jeden väčší a jeden menší kropiaci voz vyráža do terénu pri teplote nad 30 stupňov Celzia, a to v časoch o 11.00 h a 14.00 h. V uliciach boli včera aj dnes,“ uviedol Fabian s tým, že takýmto spôsobom znižujú teplotu v historickom centre mesta a jeho blízkom okolí.



Každoročnou záležitosťou sú aj generátory vodnej hmly na Hlavnej ulici, ktoré môžu využiť chodci na osvieženie počas teplých dní. V prevádzke sú tiež fontány a vodostreky, ktoré lokálne zvlhčujú vzduch.



Správa mestskej zelene (SMsZ) v Košiciach pripomína, že na zmiernenie tepelného vyžarovania zelených plôch začali od roku 2019 zavádzať na plochách vo svojej správe lúčne porasty, ktoré zlepšujú hospodárenie s vlahou, znižujú výpar a teplotu okolia. „Zároveň pri vysokých teplotách zvyšujeme výšku kosby, aby nedochádzalo k radikálnemu vysúšaniu trávy. Pravidelne zalievame stromy, kvetinové záhony a v centre aj trávniky, čím prispievame k ochladzovaniu okolia,“ povedala riaditeľka SMsZ Marta Popríková. Podľa jej slov k zlepšovaniu mikroklimatických podmienok v meste prispieva aj výsadba stromov.