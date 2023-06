Centrum mesta Trnava patrí festivalu Učiaca sa Trnava

Trnava 23. júna (TASR) – Festival vzdelávania s názvom Učiaca sa Trnava otvorili v piatok v centre mesta. Aktivity nielen pre žiakov trnavských škôl ponúka niekoľko desiatok vzdelávacích organizácií, témy ich prezentácií sú orientované na prírodu, umenie, techniku, históriu, zdravie, ale aj vzťah k európskym krajinám a budovaniu etických hodnôt. Informovalo o tom za organizátora občianske združenie Lifestarter Norbert Chomistek. Na popoludnie je pripravený program s panelovou diskusiou.



V prvých hodinách festivalu sa účastníci môžu zapojiť do programov, ako Tvoríme dielo, Dejiny kráľovského mesta Trnava, Zodpovední k prírode, Takto to funguje, Pomáhame ľuďom rásť, Spolu v Európe. "Tam sú súčasťou okruhu organizácie, ako BrainyJam, Európsky dialóg, Youth for Equality, EPALE Slovensko, Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku a ďalší," uviedol Chomistek.



Doplnil, že na popoludnie si spisovateľ Daniel Hevier pripravil interaktívny workshop s názvom Ako sa učiť s radosťou a po ňom bude nasledovať diskusia Pripravení na zmeny o klimatickej kríze, umelej inteligencii, ale aj iných zmenách, ktoré môže spoločnosť očakávať.