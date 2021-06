Centrum na futbalovom štadióne zaočkovalo viac ako 200.000 ľudí

Bratislava 30. júna (TASR) – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) podal vo veľkokapacitnom očkovacom centre na Národnom futbalovom štadióne (NFŠ) od marca viac ako 200.000 vakcín proti ochoreniu COVID-19. V súčasnosti funguje očkovacie centrum päť dní v týždni a za deň zaočkuje tisícky ľudí. TASR o tom informoval Michal Feik, riaditeľ odboru komunikácie a propagácie Úradu BSK.



"Úloha kraja počas pandémie je obrovská. Keby sme nezriadili veľkokapacitné očkovacie centrum, veľmi veľa ľudí by na svoj termín ešte čakalo. A možno by teraz leto v kraji vyzeralo úplne inak. Čo je najdôležitejšie, pomáhame chrániť zdravie a životy," skonštatoval predseda BSK Juraj Droba. Počas leta vyzval na zodpovednosť.



Veľkokapacitné očkovacie centrum je jedným zo štyroch očkovacích miest, ktoré zriadil Bratislavský kraj. Pre zvýšenie dostupnosti očkovania zriadil očkovacie miesta aj na ďalších troch lokalitách, a to v Poliklinike Karlova Ves, Malackách a Pezinku. Zároveň funguje aj mobilné očkovanie.