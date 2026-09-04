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Centrum obce Kurima ožije jarmočnou atmosférou
Na hornom Šariši aj tento rok privítajú návštevníkov tradičného podujatia Jurmak na Varošu.
Autor TASR
Kurima 4. septembra (TASR) - Centrum obce Kurima v okrese Bardejov v sobotu (5. 9.) ožije folklórom, históriu i remeslami. Na hornom Šariši aj tento rok privítajú návštevníkov tradičného podujatia Jurmak na Varošu, ktorý organizuje tamojšia samospráva spolu s Miestnym odborom Matice slovenskej.
Podujatie sa začína o 12.30 h svätou omšou v Kostole sv. Michala Archanjela. Po nej bude nasledovať slávnostné otvorenie Pamätnej izby Prof. Jozefa Hvišča. V miestom kaštieli vznikla malá expozícia venovaná rodákovi z Kurimy, významnému slovenskému literárnemu vedcovi, polonistovi a prekladateľovi.
Slávnostné otvorenie samotného podujatia sa začína o 14.00 h programom folklórnej skupiny Kurimjan s názvom Vitajte doma - V doline dobrých ľudí. Miestna folklórna skupina sa od roku 1988 venuje uchovávaniu, oživovaniu a prezentácii zvykov, remesiel a tradičných ľudových piesní z blízkeho šarišského regiónu. Okrem nej na pódiu vystúpia aj folklórna skupina Dubinčan, folklórna skupina Kobyľan a ďalšie hudobné skupiny.
Na stránke obce sa uvádza, že novodobý jarmok je už viac ako desať rokov príležitosťou na prezentáciu Kurimy a stretnutia občanov i celých rodín. Prichádzajú sem rodáci i susedia z celého okolia. Tento rok na nich čaká bohatý kultúrny program, remeselný trh a tradičné špeciality. Nebude chýbať poľovnícky guláš ani jarmočné koláče z kuchýň kurimských gazdiniek.
Podujatie sa začína o 12.30 h svätou omšou v Kostole sv. Michala Archanjela. Po nej bude nasledovať slávnostné otvorenie Pamätnej izby Prof. Jozefa Hvišča. V miestom kaštieli vznikla malá expozícia venovaná rodákovi z Kurimy, významnému slovenskému literárnemu vedcovi, polonistovi a prekladateľovi.
Slávnostné otvorenie samotného podujatia sa začína o 14.00 h programom folklórnej skupiny Kurimjan s názvom Vitajte doma - V doline dobrých ľudí. Miestna folklórna skupina sa od roku 1988 venuje uchovávaniu, oživovaniu a prezentácii zvykov, remesiel a tradičných ľudových piesní z blízkeho šarišského regiónu. Okrem nej na pódiu vystúpia aj folklórna skupina Dubinčan, folklórna skupina Kobyľan a ďalšie hudobné skupiny.
Na stránke obce sa uvádza, že novodobý jarmok je už viac ako desať rokov príležitosťou na prezentáciu Kurimy a stretnutia občanov i celých rodín. Prichádzajú sem rodáci i susedia z celého okolia. Tento rok na nich čaká bohatý kultúrny program, remeselný trh a tradičné špeciality. Nebude chýbať poľovnícky guláš ani jarmočné koláče z kuchýň kurimských gazdiniek.