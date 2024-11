Centrum opätovného použitia zavádza oddelenie detského textilu

Bratislava 11. novembra (TASR) - Bratislavské centrum opätovného použitia KOLO zavádza vo svojich prevádzkach v Ružinove a Karlovej Vsi stále oddelenie detského textilu. KOLO Ružinov sa rozrastá o dielňu na drobné úpravy, ktorá poslúži verejnosti na predlžovanie životnosti predmetov. TASR o tom informovala manažérka externej komunikácie Odvozu a likvidácie odpadu (OLO) Zuzana Balková.



"KOLO potvrdilo svoj úžasný potenciál nielen v predchádzaní vzniku odpadu, ale aj schopnosti edukovať, pomáhať a tvoriť komunitu. V KOLO Ružinov a KOLO Karlova Ves sme celkovo zaznamenali už 230.000 návštev, ktoré priniesli až 350.000 kusov predmetov z druhej ruky, čo predstavuje 330 ton," priblížila manažérka cirkulárnej ekonomiky OLO Martina Čechová. KOLO zároveň v pondelok oslavuje prvé výročie úspešnej rekonštrukcie a znovuotvorenia.



Od marca do augusta KOLO prijíma a necháva kolovať prechodné a letné detské oblečenie, od septembra do februára prechodné a zimné. Ako doplnila Balková, textil musí byť vypratý, bez poškodení, hrčiek a fľakov. Z hygienických dôvodov neprijíma detské doplnky, perinky, obuv či spodnú bielizeň.



Centrum chystá aj swap oblečenia. Dámske, pánske aj detské oblečenie bude dostupné 23. novembra v KOLO Ružinov a 13. a 30. novembra v Karlovej Vsi. Zber nepotrebného, no stále použiteľného oblečenia sa začne v KOLO Ružinov od utorka 19. novembra a v KOLO Karlova Ves od štvrtka 28. novembra.



Na opravy predmetov poslúži verejnosti novootvorená dielňa v KOLO Ružinov. "Návštevníčkam a návštevníkom bude dielňa prístupná na drobné opravy vo vlastnej réžii alebo s asistenciou, a to každý utorok v čase od 14.00 do 18.00 h," doplnila Balková. Dielňa poslúži aj na sobotné tvorivé workshopy.