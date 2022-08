Centrum Popradu ožije jubilejným ročníkom festivalu Made in Slovakia

Poprad 2. augusta (TASR) - Centrum mesta Poprad opäť ožije festivalom Made in Slovakia. Jubilejný 10. ročník sa na Námestí sv. Egídia uskutoční od stredy 3. augusta do soboty 6. augusta. Hovorkyňa mesta Poprad Jarmila Hlaváčová uviedla, že cieľom podujatia je zaplniť centrum vystavovateľmi všetkých tých oblastí, ktoré nejakým spôsobom charakterizujú Slovensko, a to od minulosti až po súčasnosť. "Tento rok prejavilo záujem až 150 predajcov z celého Slovenska," dodala.



Okrem remeselníkov, ľudových a umeleckých tvorcov budú môcť návštevníci ochutnať aj tradičné slovenské jedlá, ako langoše, trdelníky, poplampúchy, párance. Prezentáciu a predaj slovenských výrobkov doplní sprievodný kultúrny program v podobe koncertov a detských programov. "Deti budú mať svoj vlastný priestor pri fontáne, kde sú každý deň od 14. do 17. hodiny pre ne pripravení animátori. Tešiť sa môžu na rôzne športové či umelecké aktivity," upozornila Hlaváčová.



V rámci hudobnej časti podujatia sa návštevníkom predstavia Ján Berky Mrenica jr. & Gypsy Jazz SK, Eva Máziková, Kollárovci, Pavol Hammel či Tublatanka. Vystúpia tiež Dominika Mirgová, Adam Ďurica a Starmania. "Sobota a teda záver festivalu bude patriť domácim popradským umelcom, a to Zbyňovi Džadoňovi, kapelám Ostrov, Vetrofka a Formát," doplnila hovorkyňa.



Podujatie, ktoré je súčasťou Popradského kultúrneho leta, sa koná s finančnou podporou rezortu dopravy.