Centrum právnej pomoci bude poskytovať svoje služby i v Partizánskom

Partizánske 9. marca (TASR) - Centrum právnej pomoci (CPP) bude poskytovať svoje služby po novom i obyvateľom Partizánskeho a okolia. Konzultačné pracovisko tam začne fungovať už vo štvrtok (10. 3.), zriadili ho na popud samosprávy mesta. Informovali o tom v stredu v Mestskom úrade v Partizánskom zástupcovia CPP a samosprávy.



Riaditeľka CPP Zuzana Kubovičová podľa svojich slov víta, že ich mesto oslovilo s ponukou zriadenia konzultačného pracoviska, keďže sa tak dostanú bližšie k ľuďom. "Je to veľmi dôležité, lebo ľudia majú veľakrát problém cestovať, nemajú čas, keďže sa o niekoho starajú a nemôžu," uviedla ďalej Kubovičová.



CPP podľa nej bude zo začiatku v Partizánskom fungovať trikrát do mesiaca, vždy vo štvrtok. "Našou najväčšou agendou je momentálne osobný bankrot, pomoc poskytujeme aj v iných veciach. Veľmi dôležité je rodinné právo, riešime pracovnoprávne spory, spotrebiteľské spory, veľkou témou je určovanie vlastníctva, chodia sa ľudia pýtať na dedičstvo," priblížila riaditeľka s tým, že dopyt po službách stúpa.



V CPP bude obyvateľom radiť právnik a sociálny pracovník. V Partizánskom budú fungovať zamestnanci kancelárie zo Žiaru nad Hronom, ktorá má v jurisdikcii ďalšie pracoviská v Banskej Štiavnici, Novej Bani a Prievidzi, ozrejmil vedúci kancelárie Ján Valent. "V rámci poskytovania právnej pomoci v civilno-právnych veciach máme mesačne 40 žiadostí, v prípade osobného bankrotu ich je 100. Tam, kde otvoríme konzultačné pracovisko, je to násobne viac žiadostí. Tento efekt očakávame aj tu," doplnil Valent.



Konzultačné pracovisko bude sídliť v mestských priestoroch na Februárovej ulici. "Tieto priestory sme im poskytli bezplatne. Zároveň som garantoval zamestnancom kancelárie v Žiari nad Hronom, že pokiaľ budú potrebovať akúkoľvek podporu, sme im pripravení pomôcť. Práve preto, aby občania mesta a regiónu mohli nájsť bezplatnú právnu pomoc v Partizánskom," dodal primátor Jozef Božik.