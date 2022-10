Centrum pre obete domáceho násilia bude mať v Nitre vlastné priestory

Nitra 19. októbra (TASR) - Krízové centrum Slniečko odkúpi od Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) rodinný dom, v ktorom sídli v prenájme už od roku 2006. Ako pred časom uviedla riaditeľka centra Mariana Kováčová, vďaka tomuto kroku bude možné rozšíriť kapacitu zariadenia a zároveň sa podstatne zjednoduší získavanie financií na jeho prevádzku.



Zámer na predaj budovy za cenu 135.000 eur už na svojom októbrovom rokovaní schválili aj krajskí poslanci. Ako pripomenula riaditeľka Úradu NSK Helena Psotová, Centrum Slniečko je jedinou organizáciou na území kraja, ktorá poskytuje pomoc deťom, ktoré sa ocitli v krízovej situácii a zažívali domáce násilie a zneužívanie.



Slniečko počas svojej existencie investovalo do zariadenia objektu už viac ako 90.000 eur. Podľa Kováčovej jeho odkúpenie do vlastníctva neziskovej organizácie umožní ďalšie investície. "Podarilo sa nám zrenovovať vnútorné priestory, urobili sme nové kúpeľne, dali nový kotol, spravila sa prístavba, všetko s povolením NSK. Teraz bude pre nás jednoduchšie získať pomoc od dobrovoľníkov, firiem či fondov," vysvetlila Kováčová.



Jej slová potvrdila aj poslankyňa NSK Martina Holečková, podľa ktorej je dôležité, že Slniečko bude mať po rokoch fungovania vlastné priestory. "Ľudia si často ani nevedia predstaviť, že dvaapolročné dieťa je už týrané a zneužívané a musí byť v takomto zariadení. Vďaka tomuto kroku bude Centrum Slniečko schopné poskytovať pomoc väčšiemu počtu detí. Tie, ktoré nemajú šancu dostať sa do Slniečka, sú umiestňované do centier pre deti a rodiny, kde neodstávajú špeciálnu starostlivosť, ktorú potrebujú. Ich začleňovanie do života je potom naozaj veľmi náročné," povedala Holečková.



Centrum Slniečko poskytuje pomoc obetiam rodinného násilia už viac ako 20 rokov. "Sme niečo medzi špecializovaným centrom pre deti a rodiny a psychiatrickým zariadením, kde deti môžu zo seba dostať to, ako im bolo ubližované. Máme krásne dvoj-, trojročné deti, ktoré sú zneužívané, znásilňované. Snažíme sa robiť prevenciu aj na základných a stredných školách, aby bolo čo najmenej detí týraných. Podľa výskumu z roku 2018 sa až 70 percent detí stretlo s nejakou formou násilia. Toto treba zastaviť a vďaka nášmu centru sa môžu cítiť v bezpečí," dodala Kováčová.