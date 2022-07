Centrum pre obete domáceho násilia Slniečko kúpi vlastné priestory

Nitra 4. júla (TASR) - Krízové centrum Slniečko bude po rokoch fungovania v prenájme sídliť vo vlastných priestoroch. Poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) odsúhlasili predaj nehnuteľnosti, ktorú si táto nezisková organizácia prenajímala.



Centrum Slniečko je jedinou organizáciou na území kraja, ktorá poskytuje pomoc deťom, ktoré sa ocitli v krízovej situácii a zažívali domáce násilie. V priestoroch kraja sídli od roku 2006. Pretože si ich prenajímalo, malo obmedzené možnosti pri získavaní zdrojov na svoju činnosť. Z tohto dôvodu požiadalo NSK, aby si mohlo odkúpiť rodinný dom, v ktorom sídli.



Krajské zastupiteľstvo odpredaj nehnuteľnosti krízovému centru odsúhlasilo napriek tomu, že viacerí krajskí poslanci uprednostňovali prenájom. "Mne osobne prekáža formulka, že tento majetok kraj vyhlasuje za prebytočný. Mne nepripadá byť prebytočný, pretože tam máme v podnájme organizáciu, berieme nájom a myslím si, že v takomto móde to môže pokračovať aj ďalej," skonštatoval poslanec Ján Vančo. Podľa poslankyne Ildikó Agócs Kőrösi NSK nemá možnosť vo vlastnej réžii prevádzkovať zariadenie pre obete rodinného násilia. "Preto je rozumné umožniť Slniečku získať vlastné priestory. NSK ich na iný účel využívať nebude a sami takéto centrum prevádzkovať nevieme," skonštatovala.



Centrum Slniečko počas svojej existencie investovalo do svojho zariadenia už viac ako 90.000 eur. Podľa jeho riaditeľky Mariany Kováčovej umožní jeho odkúpenie do vlastníctva neziskovej organizácie ďalšie investície. "Podarilo sa nám zrenovovať vnútorné priestory, urobili sme nové kúpeľne, dali nový kotol, spravila sa prístavba, všetko s povolením NSK. Teraz bude pre nás jednoduchšie získať pomoc od dobrovoľníkov, firiem či fondov," uviedla Kováčová.



Slniečko už viac ako 20 rokov poskytuje pomoc obetiam rodinného násilia. "Sme niečo medzi špecializovaným centrom pre deti a rodiny a psychiatrickým zariadením, kde deti môžu zo seba dostať to, ako im bolo ubližované. Máme krásne dvoj-, trojročné deti, ktoré sú zneužívané, znásilňované. Snažíme sa robiť prevenciu aj na základných a stredných školách, aby bolo čo najmenej detí týraných. Podľa výskumu z roku 2018 sa až 70 percent detí stretlo s nejakou formou násilia. Toto treba zastaviť a vďaka nášmu centru sa môžu cítiť v bezpečí," dodala Kováčová.