Centrum pre utečencov UNLP ocenili aj zástupcovia WHO

Košice 31. marca (TASR) – V Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) Košice doposiaľ hospitalizovali do 20 utečencov z Ukrajiny. V nemocničnom centre Ukraine Care Center (UCC) ich zdravotníci ošetrili viac ako 210. Pre TASR to vo štvrtok uviedla hovorkyňa nemocnice Monika Krišková s tým, že UCC vyzdvihli aj zástupcovia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorí ho navštívili.



„Máme tu pacientov, ktorí sa na nás obrátia opakovane, buď s cieľom zmeny liečby, alebo kontroly liečby,“ povedala vedúca UCC Oksana Slafkovská s tým, že denne evidujú 20 až 25 pacientov. V súčasnosti vyhľadávajú zdravotnú starostlivosť najmä hypertonici alebo diabetici, ktorí potrebujú predpísať zdravotnícke pomôcky ako ihly či inzulín. „Máme aj pacientov pozitívnych na ochorenie COVID-19, ale pokiaľ majú príznaky respiračného ochorenia a negatívny PCR test, posielame ich na pneumológiu, kde im liečia zápal pľúc, bronchitídu, prípadne astmu,“ spresnila.



UCC košickej nemocnice navštívili aj zástupca WHO na Slovensku Tatul Hakobyan a Paul Spiegel, ktorý má na starosti koordináciu urgentnej starostlivosti o ukrajinských utečencov. Za mimoriadne dôležité považujú to, že v UCC pracujú lekári a sestra pôvodom z Ukrajiny, ktorí žijú na Slovensku niekoľko rokov. „Je to veľmi zaujímavé a považujem to za inovatívny prístup, že utečenci z Ukrajiny tu stretávajú ľudí, ktorí im rozumejú, nie je tu jazyková bariéra a takisto poznajú kultúru, tradície a zmýšľanie Ukrajincov. Budem to odporúčať aj v iných krajinách, pokiaľ ešte takýto model nevyužívajú,“ uviedol Spiegel.