Centrum remesiel ÚĽUV Košice navštevujú v rámci DOD žiaci i verejnosť

Košice 29. septembra (TASR) - Tvorivé dielne, výstavu, ukážky remesiel i premietanie filmov ponúka Regionálne centrum remesiel Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) v Košiciach v rámci svojho štvrtkového Dňa otvorených dverí (DOD). Pre TASR to uviedla jeho riaditeľka Júlia Jeleňová.



DOD organizujú pravidelne pri príležitosti otvorenia tohto regionálneho centra, ktoré bolo 1. októbra 2015. "Nosnou témou tohto roka je pre celý ÚĽUV drevo a výroba z dreva. Aj preto na našom DOD prezentujeme troch výrobcov," povedala s tým, že predvádzajú ukážky výroby dlabaného riadu, figurálnej sochy či fujár a píšťal. Okrem toho tu návštevníci nájdu aj maľbu na sklo, textilné techniky či hrnčiarstvo. Prezentujú tiež svoju spoluprácu so Školou umeleckého priemyslu v Košiciach.



"Návštevnosť našich DOD sa v uplynulých rokoch pohybovala na úrovni 250 až 500 ľudí. Dnes dopoludnia sme tu mali okolo 250 návštevníkov, išlo o školy, ale aj širokú verejnosť," dodala Jeleňová s tým, že program pokračuje do 18.00 h.



V rámci neho sú pripravené aj premietania filmov z produkcie ÚĽUV na tému dreva či prednáška na tému remeslá a tradície - Alternatívne procesy výroby v hrnčiarstve. Vo štvrtok zároveň sprístupnili výstavu Majstri hudobných nástrojov.



"Súčasťou tohto dňa bolo aj slávnostné spustenie činnosti nášho prvého remeselného klubu pri Regionálnom centre remesiel ÚĽUV. Zameraný je na textilné techniky," doplnila.