Centrum remesiel v Košiciach hostí podujatie Odkaz 80 rokov ÚĽUV-u
Autor TASR
Košice 18. februára (TASR) - Regionálne centrum remesiel Ústredia ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) v Košiciach si minuloročné 80. výročie založenia ÚĽUV-u pripomenie v stredu popoludní podujatím pre odbornú verejnosť. Cieľom je tiež vytvoriť priestor na vzájomnú diskusiu. TASR o tom informovala riaditeľka regionálneho centra Júlia Jeleňová.
Podujatie Odkaz 80 rokov ÚĽUV-u podľa jej slov reflektuje jubilejný rok v kontexte živého dedičstva. Jeho súčasťou bude okrem iného prezentácia filmu Tradícia v pohybe, ale aj publikácie „ÚĽUV 1945 - 1989. Remeslo so značkou“, ktorá bola vydaná pri príležitosti 80. výročia vzniku organizácie.
Témami stretnutia budú aj prepojenie remeselnej zručnosti s autorským dizajnom či vzdelávací systém ÚĽUV. „Budeme hovoriť aj o našom regionálnom centre v Košiciach a jeho pôsobení. Dôležitou súčasťou našej činnosti je Škola remesiel ÚĽUV, ktorá bola v roku 2024 zapísaná do Zoznamu dobrých praktík ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO,“ priblížila Jeleňová s tým, že pre pozvaných hostí pripravili aj komentovanú prehliadku výstavy Jednoducho majstri.
Výstava vznikla v súvislosti s 80. výročím organizácie. Po Bratislave ju reinštalovali v Košiciach. Predstavuje tvorbu 80 majstrov a majsteriek ľudovej umeleckej výroby ocenených v rokoch 2011 až 2024. „Je v nej zastúpená široká škála remeselných techník a materiálov - od textilných techník cez výrobu z dreva, kože, drôtu, prírodných pletív. Nechýba ani hrnčiarska výroba, kraslice, medovníky a iné. Predstavuje široký záber všetkého, čo majstri na Slovensku vyrábajú,“ spresnila.
Verejnosť si môže pozrieť túto výstavu v Galérii ÚĽUV Košice na Mäsiarskej ulici do 16. mája.
