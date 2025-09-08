< sekcia Regióny
Centrum robotickej chirurgie UNM zrealizovalo už takmer 550 operácií
Pracovisko funguje od februára minulého roka v nových priestoroch 6. pavilónu ako samostatné centrum.
Autor TASR
Martin 8. septembra (TASR) - Už takmer 550 operácií zrealizovali chirurgovia v Centre robotickej chirurgie Univerzitnej nemocnice v Martine (UNM) na robotickom systéme Da Vinci. Ako informovala UNM na sociálnej sieti, k najčastejším výkonom patria asistovaná resekcia rekta u pacientov s onkologickým ochorením hrubého čreva a hysterektómia (odstránenie maternice).
Pracovisko funguje od februára minulého roka v nových priestoroch 6. pavilónu ako samostatné centrum. „Má deväť takzvaných konzolových chirurgov, ktorí operujú pomocou robotického systému. V špecializovanom tíme sú štyri sestry inštrumentárky asistujúce chirurgom a samostatný anestéziologický tím,“ priblížila UNM.
Aktuálne v martinskej nemocnici využíva robotický systém Da Vinci päť chirurgických odborov, pričom viac ako tretinu operácií vykonali gynekológovia. „Asistované robotické operácie robia tiež brušní chirurgovia, urológovia a hrudní chirurgovia. Poslednou novinkou sú výkony hepatopankreatobiliárnej chirurgie a v októbri pribudnú chirurgovia z otorinolaryngologickej kliniky,“ dodala nemocnica.
