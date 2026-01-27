< sekcia Regióny
Centrum robotickej chirurgie UNM zrealizovalo vlani 283 operácií
Aktuálne v centre operujú konzoloví chirurgovia z piatich medicínskych odborov.
Autor TASR
Martin 27. januára (TASR) - Chirurgovia v Centre robotickej chirurgie Univerzitnej nemocnice v Martine (UNM) zrealizovali vlani na robotickom systéme Da Vinci spolu 283 operácií. Ako informovala UNM na sociálnej sieti, až 90 percent robotických operácií realizujú u pacientov s onkologickými diagnózami.
Aktuálne v centre operujú konzoloví chirurgovia z piatich medicínskych odborov. „K najčastejším robotickým chirurgickým výkonom patria odstránenie maternice, operácie endometriózy, odstránenie prostaty, odstránenie pľúcneho laloka, odstránenie konečníka, operácie pečene a pankreasu,“ priblížila UNM.
Viac ako štvrtinu robotických operácií (76) vykonali gynekológovia. V odbore hrudníková chirurgia bolo vlani vykonaných 65 operácií, v odbore urológia 60 operácií, v odbore všeobecná chirurgia 54 operácií a v odbore hepatobiliárnej chirurgie 28 operačných výkonov.
Aktuálne v centre operujú konzoloví chirurgovia z piatich medicínskych odborov. „K najčastejším robotickým chirurgickým výkonom patria odstránenie maternice, operácie endometriózy, odstránenie prostaty, odstránenie pľúcneho laloka, odstránenie konečníka, operácie pečene a pankreasu,“ priblížila UNM.
Viac ako štvrtinu robotických operácií (76) vykonali gynekológovia. V odbore hrudníková chirurgia bolo vlani vykonaných 65 operácií, v odbore urológia 60 operácií, v odbore všeobecná chirurgia 54 operácií a v odbore hepatobiliárnej chirurgie 28 operačných výkonov.