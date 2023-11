Centrum Ružomberka už zdobí vianočný strom, rozsvietia ho 5. decembra

Ružomberok 29. novembra (TASR) - Vianočnú atmosféru v Ružomberku už dotvára vianočný strom v centre. Osadili ho tam v týchto dňoch, slávnostné rozsvietenie bude na budúci týždeň. Mesto o tom informuje na sociálnej sieti.



Tohtoročný vianočný strom je smrek, mestu ho darovali ružomberské papierne. "Pravú vianočnú atmosféru odštartuje v Parku Štefana Nikolaja Hýroša v utorok 5. decembra mikulášsky program pre najmenších. Vrcholom večera bude symbolické rozsvietenie vianočného stromčeka v centre, a to priamo svätým Mikulášom a jeho pomocníkmi anjelom a čertom," priblížil hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



V Ružomberku sa zároveň začnú vianočné trhy, ktoré prvýkrát potrvajú až do predvečera Štedrého dňa, teda do soboty 23. decembra.