Centrum Slniečko odmietlo spochybňovanie svojej nezávislosti politikmi

Nitra 11. júna (TASR) - Nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá pomáha obetiam domáceho a sexuálneho násilia, sa ohradila voči výrokom poslanca Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Petra Oremusa. Ten podľa Slniečka na tlačovej konferencii, ktorú NSK zorganizoval 5. júna, spochybnil nezávislosť centra a naznačil jeho politické prepojenie s poslankyňou Národnej rady SR a Zastupiteľstva NSK Martinou Bajo Holečkovou (SaS).



Tlačová konferencia, na ktorej vystúpil predseda NSK Branislav Becík (Hlas-SD) a krajskí poslanci Peter Oremus (NEKA) a Iván Farkas (Aliancia), sa týkala medializovanej kauzy zámeny krajských pozemkov za penzión v Radave, na ktorý upozornili poslanci Bajo Holečková a Alojz Hlina (SaS). K zámene napokon nedošlo, pretože od zámeru ustúpil majiteľ penziónu. Becík následne obvinil SaS, že medializácia zmarila vybudovanie zariadenia pre týrané matky s deťmi, ktoré malo v penzióne vzniknúť.



Oremus okrem toho uviedol, že služby pre týrané matky a deti poskytuje aktuálne v kraji iba jeden poskytovateľ. Tým je práve Centrum Slniečko. „Vieme si dosadiť, že kto to je. Je tam určitá personálna prepojenosť s pani Bajo Holečkovou. Takže asi vieme, prečo takéto útoky nastali. Pretože keby bol NSK zriaďovateľ ďalšieho takéhoto zariadenia, bol by schopný zabezpečiť túto službu takmer o polovicu lacnejšie. Nazvem to tak, že sme vstúpili do podnikania niekomu, kto tým pádom už nebude môcť žiadať takú sumu ako doteraz,“ uviedol Oremus.



Centrum Slniečko sa voči týmto výrokom ohradilo a zdôraznilo, že nikdy nebolo prepojené so žiadnou politickou stranou. „Naša práca stojí na odbornosti a pomoci obetiam domáceho násilia, týraným, sexuálne zneužívaným deťom, a nie na politických hrách,“ uvádza sa v stanovisku organizácie.



Tá tiež zdôraznila, že už dlhodobo upozorňuje na nedostatok kapacít pre ženy a deti, ktoré zažívajú násilie. „Centrum Slniečko víta záujem NSK o zriadenie ďalších bezpečných miest a poradenských centier pre obete domáceho násilia. Neberie to ako konkurenciu, ale príležitosť na spoluprácu, zvyšovanie kvality a dostupnosti služieb. Za dôležité považujeme, aby spĺňali odborné a bezpečnostné štandardy, aby obete nezažívali ďalšiu traumatizáciu. V tejto oblasti nejde o politické body. Ide o životy žien a detí,“ zdôraznila riaditeľka Centra Slniečko Mariana Kováčová.