Centrum sociálneho zabezpečenia v Prešove pomohlo ľuďom po tragédii

Bratislava 13. decembra (TASR) – V súvislosti s mimoriadnou situáciou, ktorá nastala po výbuchu plynu na Mukačevskej ulici č. 7 v Prešove presne pred týždňom, dal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter (Smer-SD) pokyn na zriadenie operatívneho Centra sústredeného sociálneho zabezpečenia. Ako informoval riaditeľ komunikačného odboru Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Michal Stuška, centrum v piatok ukončilo svoju krízovú činnosť.



Centrum sústredeného sociálneho zabezpečenia bolo zriadené ešte v deň tragédie, teda 6. decembra 2019. Stuška poznamenal, že zamestnanci Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov poskytli bezprostredne po výbuchu obyvateľom bytového domu a ďalším osobám psychologickú pomoc, pomáhali aj s urýchlením žiadostí o humanitárnu pomoc pre všetkých, ktorí sa v dôsledku tragédie ocitli v núdzi.



"Odborníci celkovo poskytli 91 psychologických intervencií, úrad práce zatiaľ pripravil a odoslal 118 žiadostí o podporu z humanitárneho fondu pre obyvateľov zničeného bytového domu a 7 žiadostí pre občanov z vedľajšieho domu. Túto podporu ponúka v mimoriadnych situáciách priamo MPSVR SR," spresnil.



Pracovníci z centra pomáhali riešiť aj situácie v súvislosti so zničením, alebo poškodením motorových vozidiel, ktoré mali ľudia so zdravotným znevýhodnením spolufinancované z príspevku kompenzácií ťažkého zdravotného postihnutia (ŤZP). "Ďalšiu pomoc v súvislosti s nárokmi na nemocenské dávky či pozostalostné dôchodky je po komunikácii s tímom centra pripravená promptne riešiť pobočka Sociálnej poisťovne v Prešove," dodal Stuška.



Na základe požiadavky MPSVR SR boli súčasťou krízového štábu aj zástupcovia orgánov inšpekcie práce. Ich prvoradou úlohou bola podpora a poskytovanie súčinnosti pri bezpečnom návrate občanov do evakuovaných bytov v okolitých bytových domoch, najmä pri postupnom zapájaní elektrických a plynových zariadení.



"Kontrolná skupina Národného inšpektorátu práce bude naďalej spolupracovať s ďalšími kompetentnými zložkami pri prešetrovaní všetkých okolností, ktoré predchádzali tragédii. Ide o schválenú projektovú dokumentáciu a povolenia k prácam na rozvodoch, počas ktorých došlo k výbuchu, či kolaudačné rozhodnutia o povolení užívania domových kotolní v bytových domoch," zdôraznil Stuška. Inšpektori práce preverujú aj odbornú spôsobilosť osôb, ktoré vykonávali stavebné práce, sú pripravení spolupracovať aj pri následnom prevzatí staveniska v súvislosti s búracími prácami.



Rezort práce podotkol, že aj napriek ukončeniu činnosti Centra sústredeného sociálneho zabezpečenia môžu naďalej občania na Mukačevskej ulici č. 7 kontaktovať Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov v súvislosti s psychologickou pomocou alebo sociálnymi príspevkami, v súvislosti s dávkami zasa prešovskú pobočku Sociálnej poisťovne.