Centrum sociálnych služieb v Kežmarku opravia a zvýši sa jeho kapacita

Kežmarok 27. júna (TASR) - Centrum sociálnych služieb (CSS) v Kežmarku zrekonštruujú a zvýši sa aj jeho kapacita. Ide o ďalšiu z dôležitých investičných akcií Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v sociálnej oblasti financovanú z Plánu obnovy a odolnosti. Predseda kraja Milan Majerský v piatok pri príležitosti symbolického poklepania základného kameňa stavby uviedol, že celkový rozpočet stavby je 1,6 milióna eur s DPH.



„Dopyt po takejto službe je stále väčší,“ zdôvodnil realizáciu projektu Majerský. Modernizácia prinesie nadstavbu objektu, vybudovanie externého výťahu a jedálne, rozšírenie podlaží, kde vznikne hospodárska časť a čiastočne prejde úpravou aj exteriér. Vedúci odboru sociálnych vecí a rodiny PSK Viktor Guman priblížil, že vďaka prestavbe v zariadení pribudnú viaceré bezbariérové prvky aj zimná záhrada. „Vzniknú nové priestory v rámci spoločenských a terapeutických činností, vďaka čomu sa zvýši komfort poskytovaných služieb,“ dodal s tým, že budova zariadenia prejde kompletnou rekonštrukciou vrátane výmeny rozvodov.



Bonusom bude rozšírenie kapacity zariadenia, ktoré pre túto skupinu prijímateľov poskytuje sociálne služby ambulantnou formou ako jediné v okrese. Aktuálna kapacita zariadenia pre klientov s mentálnych a telesným znevýhodnením je 20 miest a po rekonštrukcii sa zvýši na 30.



Riaditeľka zariadenia Daniela Pichnarčíková doplnila, že v budove vznikne aj miesto pre keramickú a drevársku dielňu, telocvičňu, knižnicu a čitáreň. „Poskytujeme zázemie všetkým našim klientom, terapie, záujmové činnosti a krúžky, naše spektrum sa vďaka modernizácii rozšíri. Máme tu klientov vo veku od 20 až do 50 rokov s rôznym stupňom mentálneho postihnutia v kombinácii aj s fyzickým postihnutím,“ vysvetlila. Do budúcna chcú v zariadení vybudovať aj chránenú dielňu vo forme kaviarne, kde by mohli klienti obsluhovať zákazníkov.



Investíciu ocenil aj primátor Kežmarku Ján Ferenčák. „Po tých 11 rokoch našlo toto zariadenie svoje miesto nielen tu v meste, ale v celom okrese Kežmarok. Musím povedať, že má zmysel aj to poskytovanie ambulantnej služby a táto investícia pomôže ďalším klientom, aby mohli prežiť plnohodnotnejší život,“ podotkol.