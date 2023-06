Centrum sociálnych služieb v Pezinku by malo mať novú riaditeľku

Bratislava 10. júna (TASR) – Centrum sociálnych služieb Pod Karpatmi na Hrnčiarskej ulici v Pezinku, ktoré spadá pod Bratislavský samosprávny kraj (BSK), by malo mať novú riaditeľku. Kraj ukončil výberové konanie na nového šéfa zariadenia. Pre TASR to uviedla hovorkyňa BSK Lucia Forman. Výberové konanie vyhlásil po tom, ako poslanci odvolali koncom januára z tejto funkcie Renátu Názlerovú.



"Výberové konanie na riaditeľa je už ukončené. Do výberového konania sa prihlásilo osem záujemcov. Nová riaditeľka zariadenia sociálnych služieb začne funkciu vykonávať k 1. júlu 2023," skonštatovala Forman. Meno však zatiaľ neprezradila.



Bratislavský kraj zároveň s nástupom nového štatutárneho zástupcu po odchode Názlerovej nariadil aj interný audit. Jeho výsledky nie sú ešte známe. Rovnako tak ani to, či sa potvrdili podozrenia, ktorými kraj odvolanie bývalej šéfky argumentoval. Bližšie sa nevyjadril ani k tomu, či prípadne podal avizované trestné oznámenie. "Informácie budú sprístupnené po ukončení preverovania jednotlivých skutočností, ktoré sú predmetom kontroly," odkázala Forman.



Dočasne poverenou riaditeľkou sa stala Jana Matulová, vedúca oddelenia sociálnej pomoci BSK. Tá už zároveň v minulosti pri vypuknutí pandémie ochorenia COVID-19 v tomto zariadení bola ako krízový manažér poverená jeho riadením.



Zariadenie bolo počas prvej vlny pandémie v karanténe, keďže viacero klientov i zamestnancov bolo pozitívne testovaných, zaznamenaných bolo aj viacero úmrtí klientov zariadenia. Situáciou sa zaoberala aj polícia, ktorá začala trestné stíhanie za prečin šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby. Pre niekdajšiu situáciu bola odvolaná aj vtedajšia riaditeľka zariadenia Viola Schmidtová.