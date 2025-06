Centrum sociálnych služieb Vita vitalis bude mať nové ambulancie

Prešov 26. júna (TASR) - Centrum sociálnych služieb Vita vitalis v Prešove bude zásluhou cezhraničného projektu DigiTech Healthcare a európskym zdrojom modernejšie. Pribudnú v ňom tri nové ambulancie so špičkovým vybavením pre širokú verejnosť. Preinvestovať by sa tu malo takmer 880-tisíc eur. TASR o tom informovala hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová.



„Novozriadené ambulancie poslúžia nielen našim klientom, ale širokej verejnosti. Len nedávno sme vybudovali komplex sociálnych služieb v Bijacovciach, pred pár dňami sme začali s výstavbou podporovaného bývania v Stropkove a štartujeme modernizáciu CSS v Kežmarku,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.



V prvej časti realizácie projektu prebehne úprava priestorov prešovského centra sociálnych služieb na Volgogradskej ulici. Rekonštrukciou sa vytvorí zázemie pre tri nové ambulancie. Taktiež sa zrealizujú čakárne, šatne, denná miestnosť i parkovanie pre pacientov. V druhej fáze dôjde k materiálno-technickému dovybaveniu vzniknutých ambulancií a v záverečnej bude realizovaná investícia do digitálnych technológií a telemedicíny. Plánuje sa obstaranie 60 telemedicínskych setov, ktoré sa využívajú na monitorovanie pacienta na diaľku prevažne pri chronických ochoreniach. Ambulancie budú podľa Jeleňovej taktiež vybavené modernými diagnostickými zariadeniami.



Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Interreg VI-A NEXT Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2021-2027. Vedúcim partnerom projektu je PSK, ktorý na realizácii spolupracuje s ukrajinským partnerom - obcou Veľké Berezné. Rozpočet projektu predstavuje 1,19 milióna eur, pričom príspevok EÚ tvorí 1,07 milióna eur. Pre PSK je schválených vyše 878.000 eur, spolufinancovanie kraja predstavuje takmer 44.000 eur, pričom štát prispeje rovnakou sumou. Projekt bude prebiehať 24 mesiacov, od 1. júna 2025 do 31. mája 2027.



Súčasťou projektu budú aj aktivity ako workshopy zamerané na výmenu skúseností a zlepšovanie zdravotníckeho manažmentu, ale aj partnerské stretnutia a konferencie pre verejnosť.



CSS Vita vitalis má v súčasnosti kapacitu 155 miest a sociálne služby poskytujú okrem ambulantnej formy aj týždennou pobytovou a celoročnou pobytovou formou. Okrem toho poskytuje sociálnu službu v špecializovanom zariadení pre pacientov s Parkinsonovou, Alzheimerovou chorobou a demenciou rôzneho typu a tiež pre dospelých autistov.