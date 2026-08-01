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Centrum Spišskej Novej Vsi cez víkend spestrí festival Živé sochy
Jadrom festivalu sú desiatky živých sôch skupiny Big Names a zahraničných hostí, ktoré od rána do večera oživia námestie.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 1. augusta (TASR) - V Spišskej Novej Vsi sa v sobotu a nedeľu (2. 8.) koná desiaty ročník festivalu Živé sochy. Centrum mesta sa tak opäť premení na galériu s desiatkami živých sôch známych osobností.
Ako informovali organizátori, k hlavným hviezdam tohtoročného podujatia patrí herec Maroš Kramár, ktorý sa predstaví v sobotu ako živá socha a večer so skupinou Funny Fellows odohrá spoločný koncert na hlavnom pódiu. Český spevák, tanečník a zabávač Jiří Korn slávnostne uzavrie festival v nedeľu podvečer hudobno-tanečným vystúpením. V programe sa predstaví aj šansónová speváčka Szidi Tobias, ktorá svoju hereckú kariéru začínala v Spišskom divadle.
„Symbolom 10. ročníka bude slávnostné odhalenie sochy Banksyho - inštalácie inšpirovanej dielom legendárneho street artového umelca, ktorá bude k videniu počas dvoch dni pri Levočskej bráne,“ oznámili organizátori. Vedľa na nádvorí Múzea Spiša bude prebiehať výstava kresleného humoru s témou festivalu. Desať rokov podujatia pripomenie aj výstava fotografií Matúša Laga.
Jadrom festivalu sú desiatky živých sôch skupiny Big Names a zahraničných hostí, ktoré od rána do večera oživia námestie. Súčasťou je pestrý sprievodný program na viacerých scénach vrátane bábkových či hudobných predstavení. V evanjelickom kostole zahrá organový virtuóz Marek Vrábel, v priestore Zátišie Milana Sládka zaznie pantomíma UBU - Hommage Milan Sládek ako pocta svetoznámemu slovenskému mímovi a Gulliverové cesty v podaní hercov Spišského divadla. Športových nadšencov poteší Beh okolo živých sôch. Mesto informovalo, že pre bežecké súťaže dôjde v nedeľu od 8.00 do 13.00 h k dočasnej uzávere viacerých miestnych komunikácií v centre.
Živé sochy sú prvým a jediným festivalom statického umenia na Slovensku. Organizačný tím živých sôch Big Names sa inšpiroval vo svete a rozhodol sa vytvoriť toto podujatie práve v Spišskej Novej Vsi.
„Desať rokov je nádherný míľnik. Keď sme pred desiatimi rokmi prinášali živé sochy zo sveta domov, do Spišskej Novej Vsi, netušili sme, že sa z toho stane tradícia, na ktorú sa teší celé mesto a tisíce návštevníkov z celého Slovenska. O to viac ma teší, že jubilejný ročník môžeme osláviť s takými hviezdami, ako sú Maroš Kramár a Jiří Korn,“ uviedol riaditeľ a zakladateľ festivalu Radovan Michalov.
Podujatie je s podporou Košického samosprávneho kraja (KSK), mesta Spišská Nová Ves a ďalších partnerov stále s bezplatným vstupom.
Ako informovali organizátori, k hlavným hviezdam tohtoročného podujatia patrí herec Maroš Kramár, ktorý sa predstaví v sobotu ako živá socha a večer so skupinou Funny Fellows odohrá spoločný koncert na hlavnom pódiu. Český spevák, tanečník a zabávač Jiří Korn slávnostne uzavrie festival v nedeľu podvečer hudobno-tanečným vystúpením. V programe sa predstaví aj šansónová speváčka Szidi Tobias, ktorá svoju hereckú kariéru začínala v Spišskom divadle.
„Symbolom 10. ročníka bude slávnostné odhalenie sochy Banksyho - inštalácie inšpirovanej dielom legendárneho street artového umelca, ktorá bude k videniu počas dvoch dni pri Levočskej bráne,“ oznámili organizátori. Vedľa na nádvorí Múzea Spiša bude prebiehať výstava kresleného humoru s témou festivalu. Desať rokov podujatia pripomenie aj výstava fotografií Matúša Laga.
Jadrom festivalu sú desiatky živých sôch skupiny Big Names a zahraničných hostí, ktoré od rána do večera oživia námestie. Súčasťou je pestrý sprievodný program na viacerých scénach vrátane bábkových či hudobných predstavení. V evanjelickom kostole zahrá organový virtuóz Marek Vrábel, v priestore Zátišie Milana Sládka zaznie pantomíma UBU - Hommage Milan Sládek ako pocta svetoznámemu slovenskému mímovi a Gulliverové cesty v podaní hercov Spišského divadla. Športových nadšencov poteší Beh okolo živých sôch. Mesto informovalo, že pre bežecké súťaže dôjde v nedeľu od 8.00 do 13.00 h k dočasnej uzávere viacerých miestnych komunikácií v centre.
Živé sochy sú prvým a jediným festivalom statického umenia na Slovensku. Organizačný tím živých sôch Big Names sa inšpiroval vo svete a rozhodol sa vytvoriť toto podujatie práve v Spišskej Novej Vsi.
„Desať rokov je nádherný míľnik. Keď sme pred desiatimi rokmi prinášali živé sochy zo sveta domov, do Spišskej Novej Vsi, netušili sme, že sa z toho stane tradícia, na ktorú sa teší celé mesto a tisíce návštevníkov z celého Slovenska. O to viac ma teší, že jubilejný ročník môžeme osláviť s takými hviezdami, ako sú Maroš Kramár a Jiří Korn,“ uviedol riaditeľ a zakladateľ festivalu Radovan Michalov.
Podujatie je s podporou Košického samosprávneho kraja (KSK), mesta Spišská Nová Ves a ďalších partnerov stále s bezplatným vstupom.