Centrum Spišskej Novej Vsi hostí Župné dni
Autor TASR
Spišská Nová Ves 8. mája (TASR) - Mesto Spišská Nová Ves hostí v piatok 4. ročník „Župných dní“. Z komunikačno-marketingového oddelenia Košického samosprávneho kraja kraja (KSK) informovali, že podujatie spojí hudbu, divadlo aj moderné technológie. Na Radničnom námestí od 14.00 h odštartuje program pre všetky generácie, pričom jedným z hlavných lákadiel je premiéra pouličného predstavenia Gulliverove cesty v podaní Spišského divadla.
Okrem toho je pripravená barmanská šou, vystúpenia folklóristov a svoje ocenenie si prevezmú aj dve regionálne reštaurácie, ktoré uspeli v projekte Vareška Košického kraja. Vystúpia tiež kapely Funkiez a Hrdza. Župné mestečko priblíži hlavnú tému tohtoročného festivalu kompetencií Košického kraja. „Inovácie bude cítiť aj vidieť v každom zo stánkov župných organizácií,“ uviedol kraj s tým, že návštevníci sa môžu tešiť na virtuálnu realitu, robotiku, drony, ukážky umelej inteligencie či 3D tlač na čokoládu. Predstavia sa aj miestni remeselníci, interaktívna príroda či projekty zamerané na modernú dopravu a rozvoj regiónov.
„Umenie a kultúra majú v Spišskej Novej Vsi pevné a dlhodobé postavenie. Župné dni ponúkajú ideálnu príležitosť spoznať talentovaných finalistov súťaže Spiš Pop Song spolu s ich tútorom Robom Opatovským. Energiu z pódia po zotmení vystrieda pôsobivé predstavenie v podaní Bábkového divadla Košického kraja - Pirátska Odysea - Plamene Gemera s nočnou ohňovou šou,“ vymenoval predseda KSK Rastislav Trnka. Cieľom podľa neho je priniesť obyvateľom regiónu deň plný zábavy, ale aj inšpirácie a nových pohľadov na jeho ďalší rozvoj.
Hlavnou témou aktuálneho ročníka Župných dní sú inovácie v každodennom živote, ktoré budú návštevníci spoznávať prostredníctvom zážitkových aktivít v každom župnom mestečku. „Podujatie je jedinečnou príležitosťou predstaviť Košický kraj v celej jeho rozmanitosti, od kultúry a tradícií cez moderné technológie až po každodenné služby, ktoré kraj zabezpečuje. Návštevníci sa môžu stretnúť so zástupcami krajských organizácií, spoznať regionálnych producentov a zažiť atmosféru, ktorá spája ľudí naprieč celým regiónom,“ pripomína kraj. Ďalšími zastávkami podujatia budú v najbližších týždňoch postupne Michalovce, Gelnica, Košice, Sobrance a na záver Kráľovský Chlmec.
