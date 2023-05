Spišská Nová Ves 31. mája (TASR) - Centrum Spišskej Novej Vsi opäť zaplnia deti. Tamojšie mestské kultúrne centrum spolu s ďalšími inštitúciami si v piatok 2. júna pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa detí pripravili podujatie s bohatým sprievodným programom. Informovala o tom pracovníčka pre styk s médiami na mestskom úrade Edita Gondová.



Podujatie odštartuje o 9. hodine v parku pred Redutou rozprávkou Divadla Babadla, po nej nasleduje vystúpenie Jozefa "Spoka" Kramára z kapely Smola a hrušky. "Konať sa tiež budú dynamické ukážky z činnosti polície a členov dobrovoľného hasičského zboru, svoju techniku predstavia aj profesionálni hasiči," priblížila Gondová. V tanečnom bloku sa predstavia aj tanečné školy, so skupinou BDSKrew sa budú môcť deti aj niečo naučiť. Teáter Komika im ponúkne interaktívnu rozprávkovú komédiu a záver programu pred Redutou bude patriť detskej šou Uja Ľuba.



"V priestore pri evanjelickom kostole bude chillout zóna a prezentácia spišskonovoveských stredných škôl. Popoludní si v súťaži Spiš Dance Battle zmerajú svoje sily tanečníci z celého Slovenska. Už tradične je pre deti pripravená súťaž Poznáš svoje mesto? s 11 súťažnými stanovišťami," upozornila Godnová. Okrem toho budú môcť deti súťažiť aj v hre Pohybom si ma nájdi, ktorú pripravili orientační bežci. Svoju kreativitu si môžu otestovať v rôznych tvorivých dielňach kultúrnych inštitúcií pôsobiacich v meste. Chýbať nebudú ani prezentácie Správy Národného parku Slovenský raj, Horskej záchrannej služby či miestneho hokejového a basketbalového klubu dievčat. "O zábavu sa postará klaunská pouličná klauniáda v podaní Teáter Komika a viacero maskotov. K dispozícii bude i prenosné planetárium Astro šou," dodala Godnová. O 15. hodine zároveň štartuje aj XXXI. ročník bežeckého podujatia pod názvom Večerný beh mestom.



Z dôvodu konania sa týchto podujatí budú 2. júna v čase od 7. do 20. hodiny cestné komunikácie v centre mesta pre motorové vozidlá uzavreté. Týka sa to Zimnej ulice od križovatky s Elektrárenskou ulicou po budovu Reduty, Letnej ulice od križovatky pri budove Reduty po križovatku na Školskej ulici a tiež Radničného námestia.