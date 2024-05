Centrum Spišskej Novej Vsi opäť zaplnia deti

Spišská Nová Ves 31. mája (TASR) - Centrum Spišskej Novej Vsi po roku opäť zaplnia deti. Mestské kultúrne centrum (MKC) spolu s ďalšími inštitúciami pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa detí pripravili tradičné podujatie s bohatým sprievodným programom. Tento rok bude prebiehať počas dvoch dní, v piatok a sobotu 1. júna. Informoval o tom riaditeľ MKC Martin Kapusta.



Akcia odštartuje v piatok o 9. hodine na pódiu pred Redutou rozprávkou O malom nervóznom prasiatku v podaní Divadla Babadla. Nasledovať budú ukážky služobnej kynológie Policajného zboru SR a predstavia sa tiež absolventi miestnych tanečných škôl. Pri evanjelickom kostole bude "Chillout zóna" Klubu mladých Centra voľného času (CVČ), prezentácia spišskonovoveských stredných škôl i tvorivá dielňa Galérie umelcov Spiša. Chýbať nebudú vystúpenia študentov stredných škôl či koncert speváčky Aniky Iris.



"Už tradične je pre deti pripravená súťaž s názvom Poznáš svoje mesto?, v ktorej bude ich úlohou absolvovať 12 súťažných stanovíšť. Pripravených je aj množstvo sprievodných programov, napríklad prezentácia a tvorivé dielne Hasičského a záchranného zboru, Národného parku Slovenský raj, Horskej záchrannej služby, Múzea Spiša, CVČ či Centra Limbáčik," vymenoval Kapusta.



Deti budú môcť súťažiť aj v hre Pohybom si ma nájdi, kde absolvujú sedem súťažných stanovíšť Cesty okolo sveta Občianskeho združenia Dračia stopa. Spišské kultúrne centrum a knižnica pripravili burzu kníh. Zájazdové divadlo Dvor zázrakov chystá predstavenia Rozprávková olympiáda a Cestou necestou. V piatok o 15. hodine zároveň štartuje 32. ročník Večerného behu mestom.



V sobotu sa začne program o 14. hodine na pódiu pred Redutou rozprávkou Ramayana - Legenda o princovi Ramovi v podaní Babadla. Nasledovať budú detské animácie a so svojím vystúpením sa predstaví tanečná škola La Danza. Podujatie vyvrcholí koncertom hudobnej dvojice Smejko a Tanculienka. "V parku pri cirkevnom gymnáziu sa opäť predstaví Dvor zázrakov. Pri evanjelickom kostole si popoludní svoje sily zmerajú tanečníci z celého Slovenska v súťaži Spiš Dance Battle," doplnil Kapusta.



Z dôvodu konania podujatia budú v piatok od 7. do 20. hodiny cestné komunikácie v centre mesta pre vodičov motorových vozidiel uzavreté. Týka sa to Zimnej a Letnej ulice a tiež Radničného námestia.